Ativistas antipetróleo tentam pegar famosa pintura em Oslo, na Noruega

Em Oslo, na Noruega, ativistas tentam pegar a pintura ‘O Grito’, de Edvard Munch

Nesta sexta-feira, em Oslo, na Noruega, duas ativistas antipetróleo tentaram roubar o famoso quadro “O Grito”, pintado pelo famoso e conceituado artista norueguês Edvard Munch, mas acabaram falhando na tentativa.

Segundo a polícia local de Oslo, a ideia do protesto armado pelas ativistas era de denunciar a indústria petroleira na Noruega. Entretanto, elas não contavam que a obra estaria protegida por um vidro, então, não foi danificada.

Durante a prisão das ativistas, elas gritavam: "Eu grito quando as pessoas morrem! Grito quando os políticos ignoram a ciência", para que todos que estavam presentes no museu onde a obra estava exposta, ouvissem.

Veja o momento em que ativistas tentam roubar a obra “O Grito”, de Edvard Munch:

Tres activistas de un grupo ecologista fueron detenidas tras tratar de adherirse con pegamento a “El grito” de Edvard Munch, en el Museo Nacional de Oslo, en protesta por la actividad petrolera de Noruega.



Ativistas jogam bolo em estátua do Rei Charles III em Londres

Esse não é o primeiro protesto que aconteceu na Europa nos últimos meses. No final de outubro, ativistas que participam do grupo Just Stop Oil atacaram a estátua de cera do Rei Charles III, ao jogar bolo na cara da representação do monarca exposta no museu Madame Tussauds, em Londres, na Inglaterra.