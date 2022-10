Ativistas jogam bolo em estátua do Rei Charles III em Londres

Após ganharem manchetes ao redor do mundo por jogar sopa em quadro de Van Gogh, ativistas jogam bolo na cara de estátua

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 15h57

Na manhã desta segunda-feira, 24, ativistas que participam do grupo Just Stop Oil atacaram a estátua de cera do Rei Charles III, ao jogar bolo na cara da representação do monarca exposta no museu Madame Tussauds, em Londres, na Inglaterra.

Eilidh McFadden e Tom Johnson subiram no estrado que separava as figuras da família real britânica e mostraram suas camisetas com o nome da organização que fazem parte, onde exigem que o governo do Reino Unido suspenda todas as licenças de uso de petróleo e gás. “É a hora de agir”, exclamaram, momentos antes de jogar a comida na nobreza.

“Estamos aqui porque queremos proteger nossas liberdades e direitos, e porque procuramos proteger esta terra verde e agradável que é a herança de todos nós. A ciência é clara mas as demandas são simples: basta parar o petróleo. É moleza”, disse o inglês de 29 anos.

🎂 BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING 🎂



👑 Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis#FreeJosh#A22Networkpic.twitter.com/p0DJ8v3XVB — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 24, 2022

Logo depois, a polícia metropolitana de londres contou que prendeu os militantes envolvidos com o ataque. “Respondemos rapidamente a um incidente no Madame Tussauds depois que duas pessoas jogaram comida em uma estátua, aproximadamente às 10h50. Ambos foram presos por danos criminais”, informaram em sua conta oficial do Twitter. “Quatro pessoas foram presas por danos criminais relacionados a este incidente”, completaram momentos depois.

We responded quickly to an incident at Madame Tussauds after two people threw food at a statue at approximately 10:50hrs.



They have both been arrested for criminal damage. — Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) October 24, 2022

Um dia antes, outros quatros ativistas da mesma organização teriam sido presos depois de se grudarem na Abbey Road, famosa rua da capital britânica. Antes disso, o Just Stop Oil também foi responsável por jogar sopa sobre a pintura “Girassóis” de Vincent Van Gogh na National Gallery, em Londres.

Rei Charles III recebe pergunta indiscreta de criança durante visita real

“Quantos anos você tem, Rei Charles?”, perguntou uma criança para o Rei Charles III durante um passeio real ao lado da esposa Camilla Parker. “Você pode dar um palpite, você pode dar um palpite”, disse, se esquivando da pergunta.