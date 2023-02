Astróloga fala sobre Glória Maria: 'ainda reencarna'

Astróloga faz o mapa astral de Glória Maria após a sua morte e diz que existe a possibilidade da jornalista reencarnar

A astróloga Monica Buonfiglio fez um mapa astral da jornalista e apresentadora Glória Maria em um vídeo em seu canal no YouTube. Ela fez revelações sobre o que os astros dizem sobre a comunicadora após a sua morte na semana passada e contou que existe a possibilidade dela reencarnar.

“Provavelmente, a Glória ainda reencarna. Provalmente no seio da família dela, junto às duas filhas. Toda a carta astrológica diz que a Glória está bem, junto às filhas que ela tanto ama. Glória, a gente deixa o nosso amor e o nosso carinho a você e as suas filhas”, disse ela, e completou: “Ela está feliz e muito jovial no outro plano. O corpo padeceu, mas a alma extingue na hora morte. Essa alma, com as experiências, se reúne com o espírito, e esse espírito está liberto e feliz”.

Então, a astróloga ainda contou que o encontro de Glória Maria com as filhas foi algo de outras vidas. “Dá a ideia de vidas passadas. Pelo que eu li, ela tinha adotado primeiro a primeira filha, depois ela se apaixonou pela filha número dois. E depois ela foi descobrir que as duas eram irmãs. A gente tem esse sentimento de vidas passadas com a Glória”, declarou.

Além disso, Buonfiglio contou sobre a alegria da jornalista durante sua vida. “A Glória nasceu para ser o sol. Uma mulher sempre muito sorridente”, afirmou ela, e completou: “Aparece ela muito consciente das questões espirituais. Ela era um ser espiritualizado, apaixonada por Yemanjá ela desencarna no dia de Yemanjá”.

Glória Maria faleceu no dia 2 de fevereiro, em decorrência de metástases cerebrais. O tratamento que ela fazia parou de ter efeitos poucos dias antes de sua morte em um hospital no Rio de Janeiro. A jornalista deixou duas filhas, Maria, de 15 anos, e Laura, de 14 anos.

Filha de Glória Maria comove com homenagem para a mãe

A filha mais velha de Glória Maria, Maria, de 15 anos, emocionou os fãs da mãe ao compartilhar uma mensagem sobre ela após a sua morte na semana passada. A jovem fez um post nas redes sociais para lamentar a despedida.

"Mamãe, o meu maior medo era perder você, até esse medo se tornar realidade. Ontem eu te perdi, mas não para sempre. Você ainda está aqui no meu coração. Você não só foi a melhor mãe do mundo, mas também foi a melhor amiga que eu poderia ter. Eu aprendi muito com você. Minha melhor professora da vida. Eu estou me sentindo segura, porque sei que você está cuidando de mim e da minha irmãzinha lá de cima. Você e a Vovó. Nós estamos felizes que vocês estão juntas depois de muito tempo. Eu queria dizer que eu vou te dar muito orgulho igual você me deu. Você vai ver. Obrigada por ter sido a minha mãe, minha parceira, e minha maior companheira", afirmou.

"E, Deus, cuida bem da mamãe, por favor, ela merece muito. Ela foi um amor aqui na Terra, e eu quero que ela permaneça me dando amor aí do céu. O amor que eu sinto por você, mamãe, é inexplicável. Vai ser difícil viver sem você ao meu lado todos os dias. As nossas brigas, risadas, confusões. Tudo. Os melhores momentos que eu tive foram com certeza ao seu lado. Minha irmã e eu estamos aqui rezando toda noite por você. Obrigada por tanto. Quem te conheceu sabe o quanto você foi e é querida pelo Brasil e pelo mundo todo! Você é a mulher mais incrível que eu conheço. Futuras jornalistas que se inspiram na minha mãe, continuem assim porque vocês vão longe igual ela foi! Com o maior amor e carinho do mundo, da filha que te ama mais do que tudo, Maria Matta", finalizou.