Assim como Mirella Santos, veja outros famosos que já foram banidos das redes sociais

Influenciadora Mirella Santos teve conta do Instagram desativada e notícia causou comoção na web

Mirella Santos (22), uma das integrantes do grupo MC Loma e as Gêmeas Lacração, causou a maior comoção nas redes sociais nesta tarde de segunda-feira, 2, após sua conta do Instagram ser desativada - aparentemente sem um motivo concreto. No entanto, a influenciadora não é a única famosa que já enfrentou um problema parecido .

“Gente, estava eu aqui, bem plena, no passeio de barco. Aproveitando que agora estou famosa e o Instagram derrubou minha conta. Eu tinha 13 milhões! Tô tão triste, a ficha não caiu ainda”, compartilhou ela em uma conta reserva: “Vou atualizando vocês por aqui, mas isso não vai estragar meu dia não”.

Sério, eu não sei quem é mais besta entre Marielly e Mirella kkkk pic.twitter.com/zZylV54lN5 — titia ☀️ (@titiasuspensa) January 2, 2023

Nos últimos anos diversas personalidades brasileiras foram surpreendidas com situações do tipo. Motivadas por ataques orquestrados de haters ou quebra de protocolo das plataformas , volta e meia eles acabam passando pelo transtorno. Confira abaixo a lista de celebridades que já tiveram seus perfis de redes sociais banidos:

Samantha Schmütz

Em 2021 a humorista teve seu perfil do Instagram desativado, mas em poucas horas ela conseguiu recuperar. Na época, Samantha afirmou que o bloqueio deve ter sido motivado por conta de seu posicionamento político contra Jair Bolsonaro.

Hugo Gloss

O influenciador digital passou por um problema semelhante em 2018, quando teve o perfil desativado por um bom tempo. A situação precisou de intervenção jurídica, por envolver falta de crédito e uso indevido de imagem em algumas publicações de sua página no Instagram.

Deolane Bezerra

Em 2021, pouco depois de conquistar mais de 13 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora foi banida. O caso também se estendeu para sua conta reserva, gerando indignação em seus fãs pelas redes sociais. Sem motivo específico, algumas pessoas especularam que isso teria sido uma punição devido à sua campanha intensa para Lula.

MC Mirella

Em novembro deste ano, a funkeira foi surpreendida com a suspensão de sua conta no Instagram. Com mais de 20 milhões de fãs na plataforma, a artista usava o perfil para divulgar trabalhos e muita publicidade. “Meu, eu estou muito put*, esse povo não deixa o povo trabalhar em paz! Cara, eu preciso trabalhar, eu tenho um monte de funcionários e um monte de gente que depende de mim, tomar no c*”, disparou a famosa no Twitter.

Virginia

A esposa de Zé Felipe foi penalizada em sua conta no Tik tok, em 2021. Na época, ela contava com mais de 24 milhões em seu perfil e acabou sendo surpreendida com o bloqueio. "Minha conta foi banida, eu nunca postei nada [que infrinja as diretrizes] lá, não postava nem de biquíni e minha conta foi suspensa, não sei por quê. Se não me engano, minha conta era a maior do Brasil e, aí, eles baniram. Quem me segue lá sabe que eu não postava nada de mais", explicou.