Ashton Kutcher justifica falha em fotos e revela doença rara; saiba mais sobre o problema do ator

Ao aparecer em tapete vermelho com Reese Whiterspoon, Ashton Kutcher recebeu críticas por fotos 'estranhas'

Ashton Kutcher (45) revelou sofrer de uma doença, após virar assunto no mundo inteiro ao tirar fotos "estranhas" ao lado de Reese Whiterspoon (46) no tapete vermelho de lançamento do filme Na Sua Casa ou Na Minha?, nova comédia romântica da Netflix estrelada pelos dois. Em um podcast, ele afirmou ter passado por um caso raro e grave de vasculite.

Segundo informações de Drauzio Varella (79), o quadro que acomete o ator se trata de uma inflamação da parede dos vasos sanguíneos de órgãos como rins, articulações, sistema nervoso central e vias respiratórias. Nela ocorre a redução do fornecimento de sangue para tecidos e órgãos, podendo afetar qualquer sistema do organismo humano.

Os sintomas iniciais podem se confundir com outras inflamações, já que os pacientes passam a sentir mal-estar, febre, fraqueza, perda de apetite e outros. Porém, eles podem evoluir para convulsões, dores abdominais, formigamento na região afetada, manchas roxo-azuladas na pele, fezes com sangue, ataque cardíaco, disfunção renal, dor e inchaço nas articulações.

No caso de Ashton Kutcher, o ator contou estar passando por uma perda de audição. "Não ouço muito bem; tenho dificuldade em ouvir de um ouvido e só ouço do outro", disse ele, em conversa com o podcast Chicks in the Office. O artista explica que a condição tem feito passar por dificuldades, especialmente em tapetes vermelhos, por isso saiu sério nas fotos com Reese Whiterspoon.

"Não sei quem está gritando meu nome, mas sei que tem muita gente gritando: 'Reese! Ashton! Aqui! Olhe para cá!'. E, a certa altura você pensa: 'Deus, isso é realmente fora do comum. Olhar para a câmera? Entendi. Terminamos? Ótimo", acrescentou o ator. Na ocasião ao lado da atriz, internautas disseram que os dois tinham "falta de química".

"Se você me diz que, em todo esse período de 20 minutos [no tapete vermelho], você não vai ter um momento com uma cara estranha, então você é melhor do que eu", brincou ainda. Além da audição, a vasculite do ator também afetou sua visão e seu equilíbrio, como revelou em entrevista ao programa Celebridades à Prova de Tudo - O Desafio, exibido em agosto de 2022.

"Três anos atrás, tive uma forma estranha e super rara de vasculite, que afetou minha visão, minha audição e meu equilíbrio. Você realmente não aprecia [as coisas], até perdê-las. Até que você entende: 'Eu não sei se eu vou ser capaz de ver de novo, não sei se vou poder ouvir de novo, não sei se vou conseguir andar de novo", afirmou ele. "Tenho sorte de estar vivo."

A vasculite não tem cura, porém, pode ser controlada por meio de medicamentos e com um tratamento de longa duração. Segundo informações da Rede D'or de medicina, é necessário que o paciente realize um acompanhamento médico detalhado para avaliar a evolução ou regressão da doença.

MILA KUNIS DÁ "BRONCA" EM ASHTON KUTCHER APÓS TAPETE VERMELHO

Ainda na conversa transmitida pelo podcast, Ashton Kutcher deu detalhes de como foi a bronca de sua esposa. "Minha esposa me ligou –ela mandou uma mensagem para Reese e eu juntos e disse: 'Gente, vocês precisam agir como se gostassem um do outro'. E eu estava tipo, 'O que está acontecendo?'", contou ele aos risos.

O ator ironizou as manchetes sensacionalistas dos tabloides norte-americanos: "Se eu colocasse meu braço em volta dela e fosse amigável com ela, eu estaria tendo um caso com ela, esse seria o boato… Se eu ficar ao lado dela e colocar minhas mãos nos bolsos, então não há chance de que isso seja o boato – o boato é que não gostamos um do outro," falou.

"Reese e eu somos bons amigos, somos muito próximos. Eu não tenho que me defender sobre isso", acrescentou sobre sua relação com a atriz. Witherspoon também expôs a chamada de atenção de Kunis em participação no programa Hoda & Jenna. A atriz contou em meio a risos: “A Mila nos enviou um email ontem. Ela disse: ‘vocês dois estavam constrangedores juntos no red carpet’."