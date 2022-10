Arthur Aguiar tem encontro ‘improvável’ com Eliezer na academia

Arthur Aguiar relata que encontrou seu colega de confinamento Eliezer em ida à academia: “É doideira, nunca venho para a academia”

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 17h25

Nesta quinta-feira, dia 13, o vencedor do BBB 22 Arthur Aguiar (33) decidiu ir à academia, depois de muito tempo, e acabou encontrando seu colega de confinamento Eliezer (32). Arthur compartilhou o momento, que chamou de ‘improvável’, pelas redes sociais.

“Vim treinar depois de muito tempo sem malhar decidido que agora vai. É tão improvável eu estar na academia que quando eu chego, olha quem está na academia! É doideira, nunca venho para a academia", disse ele, filmando o mais novo papai do pedaço. "Vi na esquina e falei: 'Conheço aquela tatuagem'. “Morei com esse cara por três meses! Agora vamos treinar juntos. Vou trazer ele", disse Eli.

No vídeo, Arthur e Eli falam sobre um encontro que acontecerá amanhã, dia 14, com o também ex-BBB Rodrigo Mussi. Parece que os amigos terão muitos assuntos para colocar em dia.

Arthur Aguiar, que se separou recentemente de Maira Cardi, também publicou um stories ao lado da filha, Sophia, desejando um bom dia para todos os seguidores. Apesar da separação, os relatos ao lado da filha nas redes sociais são frequentes e muito fofos!

Eliezer e Viih Tube mostram preparativos para o chá revelação

Quem logo mais também estará postando stories ao lado da filha ou filho é o futuro papai Eli, que está à espera do primeiro filho, fruto do relacionamento com Viih Tube. Nas redes sociais do casal é possível acompanhar os preparativos para o tão esperado chá revelação, que acontecerá neste domingo, dia 16.

O casal também já criou um perfil no Instagram para o bebê, que já conta com mais de 700 mil seguidores e mostram detalhes das lembrancinhas do chá. Todos os objetos são personalizados no tema Big Brother Brasil, sabonete com a inicial B, xícaras, cadernos, saquinhos, frascos com os bonecos do programa e potinhos.

Através de um vídeo publicado pelas redes sociais, Viih Tube e Eli fizeram suas apostas: Para a influencer é uma menina e para Eli será um menino.