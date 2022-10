Viih Tube e Eliezer mostram novos detalhes do chá revelação do filho: ''Contagem regressiva''

Os papais Viih Tube e Eliezer vão descobrir o sexo do primeiro filho no próximo domingo, 16

Viih Tube (22) e Eliezer (32) já estão contando os poucos dias para descobrirem o sexo do primeiro filho. O casal está preparando um chá revelação, que vai acontecer no próximo domingo, 16, e usou as redes sociais para mostrar spoilers do evento.

No perfil do Instagram do bebê, que já conta com mais de 700 mil seguidores, os papais compartilharam fotos das lembrancinhas que os convidados vão receber.

Todos os objetos são personalizados no tema Big Brother Brasil, sabonete com a inicial B, xícaras, cadernos, saquinhos, frascos com os bonecos do programa e potinhos.

"Contagem regressiva pro meu chá revelação BBBaby! Algumas das lembrancinhas do chá, tem mais só que a mamãe só deixou eu postar essas. Lembrando que domingo você vai poder descobrir ao vivo com meus pais as 15h no canal da mamãe", disseram na legenda.

Recentemente, Viih Tube fez a sua aposta sobre o sexo do primeiro filho com Eliezer. Explicando a temática das cores no chá revelação, ela contou que acha que está esperando uma menina.

VIIH TUBE MOSTRA BARRIGUINHA DE GRÁVIDA

A influenciadora digital Viih Tube (22) postou em seu perfil no Instagram um vídeo mostrando a barriguinha de grávida. A gestação é fruto do relacionamento dela com o ex-BBB Eliezer. No vídeo, Viih Tube aparece com uma calça de lycra e um top para exibir a silhueta desta sua primeira gestação. A influenciadora aproveitou que iria para uma aula de pilates para fazer esse agrado aos fãs e compartilhar os detalhes da gravidez.

