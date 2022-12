Arthur Aguiar rebate críticas após passar Natal com a ex, Maíra Cardi, e a filha

Em meio a rumores de volta, ator Arthur Aguiar é alvo de críticas por passar o Natal ao lado da ex, Maíra Cardi e a herdeira do casal, Sophia

Separado, o campeão do BBB 22 Arthur Aguiar (33) decidiu passar o Natal com a ex-mulher Maíra Cardi (39) e foi alvo de críticas nas redes sociais.

Em meio a rumores de que estariam tentando uma reconciliação mais uma vez, o ex-casal posou junto com a filha, Sophia (4), em fotos publicadas no Instagram, e receberam críticas.

O perfil Subcelebrities compartilhou a resposta de Arthur para a seguidora na publicação feita por Maíra. "É sobre isso", disse a coach na legenda da postagem.

“Fico imaginando, como que uma mulher, inteligente, milionária, independente, linda, com toda uma estrutura surreal, consegue viver em um relacionamento abusivo e consegue normalizar isso? Sim, porque se ela está com ele sabendo de tudo é porque, no fundo, ela acaba cedendo e aceitando. Triste ver isso… Mas a vida é dela e Deus deu a vida a cada um cuidar da sua…”, disse a mulher.

Arthur, então, fez questão de rebater: “E eu não sei como uma pessoa que não me conhece, não convive comigo, que não sabe de nada da minha vida e nem como eu sou de fato vem até aqui pra afirmar um monte de coisa que não faz a menor ideia. Desejo que Deus te abençoe e que você possa, cada vez mais, descobrir que você tem a sua própria vida pra poder cuidar dela e fazer com ela tudo que você deseja. Experimenta! É incrível”, disparou Arthur.

“Estamos passando na sua timeline pra desejar um feliz Natal!!! Que a sua noite seja linda e maravilhosa ao lado das pessoas que você ama!!!”, escreveu ele ao publicar fotos do Natal com a ex e a filha.

Maíra Cardi se explica após fazer viagem com Arthur Aguiar

Maíra Cardi resolveu se explicar após fazer uma viagem de navio pelo cruzeiro ao lado do ex-marido, o ator Arthur Aguiar.

Separada desde outubro, a influenciadora apareceu com o campeão da recente temporada do BBB e a filha, Sophia, em vídeos publicados nas redes sociais. A viagem despertou a curiosidade dos seguidores dos artistas, já que muitos começaram a especular uma possível reconciliação entre eles. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, a musa fitness garante que o passeio só aconteceu para um momento em família com a herdeira.

"Amo o Arthur e o amarei sempre. Sou muito grata por esse eterno presente que é a nossa filha, mas mantemos nossa decisão da separação como casal", contou Maíra Cardi.

