Apresentadora do JN homenageia Glória Maria e Susana Naspolini no Dia do Jornalista

Apresentadora Luli Guimarães presta homenagem para amigas mortes durante o Dia do Jornalista

Nesta sexta-feira, 7, foi celebrado o Dia do Jornalista! E para homenagear duas jornalistas muito marcantes da Rede Globo, a apresentadora do RJ2, além de integrante do time de jornalistas que fazem rodízio no Jornal Nacional, Luli Guimarães (56), compartilhou em suas redes sociais uma declaração para Glória Maria (1949 - 2023) e Susana Naspolini (1972 - 2022).

“Nesse Dia do Jornalista, minha homenagem é para elas. Amigas queridas e inspirações. Muita saudade de vocês”, escreveu a apresentadora do Jornal Nacional, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luli Guimarães (@luliguimaraesoficial)



Tanto Glória Maria, quanto Susana Naspolini morreram devido a um câncer. A famosa repórter do Globo Repórter faleceu na manhã do dia 2 de fevereiro deste ano, por conta de um tumor no cérebro, que estava em estágio avançado, do qual ela passou meses tentando tratar.

Enquanto Naspolini morreu em outubro do ano de 2022, enquanto tratava um câncer em um osso da bacia. Bastante querida pelos seus colegas e pelo público em geral, a jornalista anunciou o diagnóstico no dia 23 de março do mesmo ano, sendo que este teria sido seu quinto câncer.