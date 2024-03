Apresentador do SBT sofre acidente doméstico e vai parar no hospital

Otávio Mesquita foi parar no hospital após sofrer um acidente doméstico. O apresentador do SBT relata à CARAS Brasil como tudo aconteceu.

Otávio Mesquita (64) foi hospitalizado após sofrer um acidente doméstico na última quinta-feira, 29. O apresentador do Operação Mesquita, do SBT, foi atingido por um quadro enquanto organizava a decoração de sua casa.

"Tenho um quadro pesado de uma roda da Mercedes que eu correia, coloquei essa roda no quadro e ficou muito bacana. Quando fui trocar de lugar, o quadro caiu lá de cima e [pegou] o dedão do meu pé. Ficou preto, doeu muito", conta o comunicador à CARAS Brasil.

Neste domingo, 3, ele esteve em uma unidade do Hospital São Luiz, em São Paulo, para fazer alguns exames complementares. O raio-x descartou qualquer fratura na região atingida pelo objeto. No entanto, o artista vai precisar seguir algumas recomendações médicas em casa para melhor recuperação.

Em conversa com a reportagem, o apresentador conta que já está melhor das dores. "Graças a Deus não quebrou", diz.

10 anos de SBT

Otávio Mesquita comemora uma década como contratado da emissora de Silvio Santos (93). Apesar do susto com o acidente doméstico, o apresentador renovou o seu contrato para continuar no comando do Operação Mesquita.

No final de fevereiro, o ele mostrou ao público registros de uma viagem pelas paisagens congelantes da Antártida. O programa especial faz parte de uma série de matérias que o comunicador pretende apresentar para o público nas madrugadas ao longo do ano.