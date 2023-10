Após surgir aos prantos, Erika Schneider revela o que aconteceu: ''Um gatilho''

Ex-bailarina do Faustão, Erika Schneider, revela o que a fez surgir chorando na web; ela ficou afastada e pediu ajuda a um profissional

Nos últimos dias, a ex-bailarina do Faustão, a influenciadora Erika Schneider, deixou os fãs preocupados ao surgir aos prantos. Sem revelar o motivo no momento, ela apenas compartilhou o clique chorando.

Após passar pela crise, a ex-A Fazenda resolveu contar o que aconteceu com ela. A loira comentou que tem a ver com algo que está sentindo e que, na verdade, nunca havia tido antes. Por isso, ela procurou por ajuda profissional para compreender melhor o que está lhe atingindo.

"O que eu venho sentido é algo que não se explica. A gente fica triste e não sabe o motivo. É diferente da tristeza por uma perda, um término, uma decepção. É algo que os fatores desencadeantes não estão tão claros, apesar de ter tido várias situações que aconteceram na minha vida que me deram um gatilho", pontuou ela.

"Mas eu logo procurei ajuda. Voltei a fazer terapia, que faz bem para todo mundo. Claro que a força para sair está dentro da gente, mas qualquer forma de ajuda é válida, ainda mais que com o acompanhamento psicológico, nós nos autoconhecermos", comentou.

A ex-bailarina do Faustão disse que faz poucas semanas que começou a sentir alterações no humor, mas que os episódios ficaram mais intensos. "Já tem um mês mais ou menos. Mas a gente acha que não é nada e quando vê aquilo vai ficando mais recorrente e aumentando a intensidade. Por isso, eu , que tinha dado uma pausa na terapia, resolvi voltar", falou.

"A gente acaba se cobrando muito também com as redes sociais em estar sempre bem. A gente recebe uma cobrança externa muito grande e isso acaba mexendo com o nosso psicológico. Às vezes você não está bem estruturado, muito preparado. Nunca tinha acontecido comigo de ficar assim nesse momento que eu estava, mas aconteceu. E eu acho que ninguém tá livre de passar por isso. Por isso, postei. Queria mostrar que nem sempre estamos bem e que todos nós precisamos cuidar do nosso psicológico e nunca abalar os dos outros", explicou.

Crise de ansiedade e críticas

A ex-Fazenda, recentemente, teve crise de ansiedade em Milão. Internautas chegaram a comentar em perfis do Instagram que repercutiram o episódio, que era para causar na mídia e que não entendia por que ela estava assim, já que não era pobre e vivia viajando. "Ninguém está livre de ter sua energia para baixo, isso independe de classe social. Acredito que o que muda é que nem sempre a pessoa de menor poder aquisitivo vai ter acesso a um tratamento de qualidade, infelizmente. Podemos estar mal viajando, mas podemos também estar bem em uma casinha super simples. O que não dá para aceitar é duvidar do que o outro está sentindo e destilar ódio", ponderou.

Por conta de críticas como estas, Erika chegou a ficar afastada das redes sociais. "Até pensei em ficar mais um tempo longe, mas eu vivo das minhas redes sociais, e tenho vários contratos. Não posso simplesmente sumir assim. Tenho uma série de contratos a cumprir, mas eu fiquei umas duas semanas sem postar quase nada e tive que ter ajuda da minha equipe. Tem uma pessoa que administra as minhas redes e cuido quando precisei dar uma pequena afastada, mas eu já voltei e eu acho que foi como eu disse acho que todo mundo precisa de procurar ajuda, de se espiritualizar. Eu acredito muito nisso", finalizou.