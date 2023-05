Após separar de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb prepara mudança de casa

Apresentadora Mariana Goldfarb e ator Cauã Reymond anunciaram em abril o fim do relacionamento de sete anos

Nesta segunda-feira, 15, a apresentadora Mariana Goldfarb (31) mostrou em suas redes sociais que está de mudança! Após o fim do casamento de sete anos com o ator Cauã Reymond (42), a modelo surgiu bastante emocionada ao passar em frente ao seu mais novo endereço.

“O entardecer está lindo demais. Estou aqui na rua em que eu vou morar. Não vou mostrar ainda, mas estou passando exatamente pelo... não é bem apartamento, é meio casa. Não sei explicar direito. Enfim, calma que emocionei”, comentou a apresentadora, nos stories de seu perfil oficial no Instagram.

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb anunciaram o fim do casamento que durou sete anos no mês de abril deste ano. Desde a separação, a apresentadora e modelo vem intrigando seus seguidores com algumas postagens que falam sobre liberdade e a importância de manter o equilíbrio, além de aparecer curtindo alguns vídeos sobre relacionamentos tóxicos.

Mariana Goldfarb surgiu em suas redes sociais, neste domingo, 07, para compartilhar uma mensagem positiva de reflexão, autoconhecimento e amor-próprio com os seguidores. "Bora começar a semana então. Meu maior desafio é manter o equilíbrio e essa meta eu tô atingindo com sucesso. Do meu jeitinho, cuidando do corpo, mente e espírito, livre pra fazer as minhas escolhas, é delicioso vestir a própria pele. Eu recomendo", escreveu ela ao legendar a postagem.

