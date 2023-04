Após polêmicas, MC Guimê elogia Cara de Sapato ao posar com amigo: “Saudades!”

Reunidos novamente! O ex-BBB MC Guimê se declarou para Sapato ao resgatar clique dentro do BBB 23

Após passar um período ausente das redes sociais, o ex-BBB MC Guimê deixou os fãs surpresos na manhã desta quinta-feira, 13, ao retornar para web.

Para voltar em grande estilo, o funkeiro fez questão de compartilhar uma foto ao lado do amigo, ninguém menos do que Cara de Sapato. No clique, eles aparecem dentro Big Brother Brasil 2023, semanas antes de serem expulsos por importunação sexual contra a mexicana, Dania Mendez, que estava em intercâmbio no programa.

"Sangue bom", escreveu o ex-marido de Lexa na legenda da postagem, que logo atraiu diversas reações dos internautas ao verem a dupla reunida novamente.

"Saudades de acompanhar vocês, fazem muita falta", disse uma fã. "Verdadeiros campeões", afirmou outro. “Saudades de vocês todo dia! Era pra estarem lá, rumo ao top 3 junto com a Amandinha”, afirmou um terceiro. Cara de Sapato, retribuiu o carinho recebido e escreveu. “Fé e marcha, parça!”.

Vale lembrar que recentemente MC Guimê compartilhou em suas redes sociais uma carta aberta para seus seguidores e fãs para falar sobre os ataques que vem recebendo.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MC GUIMÊ:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC GUIME 💎 (@mcguime)

MC Guimê e Cara de Sapato são desconvidados da final do BBB23

A TV Globo voltou atrás e desconvidou a dupla Cara de Sapato e MC Guimê da final do BBB23 que acontece no dia 24 de abril. As informações são do colunista Lucas Pasin, de Splash. Ele procurou as duas assessorias que confirmaram a informação, mas se recusaram a dar detalhes. "Sobre o motivo do declínio, só a Globo saberá te dizer", disse o assessor do marido de Lexa.