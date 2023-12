Após polêmicas de Rodrigo Mussi, Bárbara Heck fala sobre amizades pós-BBB 22

Após as polêmicas entre Rodrigo Mussi e Eliezer, a ex-BBB Bárbara Heck falou sobre o que aconteceu com suas amizades após a 22ª edição do BBB.

Na noite do último domingo, o ex-BBB Rodrigo Mussi se tornou um dos assuntos mais comentados do momento após mandar uma indireta para a influenciadora digital Viih Tube nas redes sociais. Com isso, o marido da famosa, Eliezer, tomou partido e detonou seu ex-colega do reality Big Brother Brasil.

Após a polêmica, outra participante do BBB 22, a modelo Bárbara Heck, falou um pouco sobre como ficaram as suas amizades após o fim do programa. Em seu perfil no X (antigo Twitter), a loira confessou que o público sequer sabe das piores coisas que aconteceram nos bastidores.

"O melhor do BBB 22 aconteceu aqui fora e vocês não sabem da missa a metade. Bom dia", escreveu ela, que ainda respondeu um seguidor e confessou que se decepcionou com suas amizades do BBB. "Eu achava que o pós mais 'unidos' seria o quarto de vocês e não foi. Como achava lindo a amizade do quarto, fiquei bem decepcionada", disse uma seguidora. "Eu também!", respondeu Bárbara.

Outros ainda não acreditaram que a influenciadora estava sendo honesta. "Se fosse verdade tu falava", disse um internauta. Bárbara logo lhe respondeu e instigou ainda mais a curiosidade de seus seguidores. "Vocês me deram fama de fofoqueira, mas a verdade é que eu sou MUITO BOA em guardar segredo", disse ela.

No entanto, após a repercussão de seus tweets, a ex-BBB afirmou que não estava falando sobre a atual polêmica de Rodrigo Mussi. "Mas gente, vocês tão muito agitados. Primeiro, meu tweet anterior não foi só sobre a treta atual, existiu uma sequência de pequenas tretas paralelas e com outros envolvidos a respeito de diferentes assuntos. E eu continuarei calada porque o tempo é soberano", escreveu Bárbara.

Confira as publicações:

O melhor do BBB22 aconteceu aqui fora e vcs não sabem da missa a metade



Bom dia — Bárbara Heck 🦀 (@bbaheck) December 18, 2023

Eu tbm! — Bárbara Heck 🦀 (@bbaheck) December 18, 2023

Kkkkkkk vcs me deram fama de fofoqueira mas a verdade é que eu sou MUITO BOA em guardar segredo — Bárbara Heck 🦀 (@bbaheck) December 18, 2023

Mas gente, vcs tão mto agitados 🤣



Primeiro, meu tweet anterior não foi só sobre a treta atual, existiu uma sequência de pequenas tretas paralelas e com outros envolvidos a respeito de diferentes assuntos. E eu continuarei calada pq o tempo é soberano. — Bárbara Heck 🦀 (@bbaheck) December 18, 2023

A briga entre Eliezer e Rodrigo Mussi

Na noite do último domingo, 18, o ex-BBB Eliezer colocou tudo em jogo e "massacrou" o seu colega, Rodrigo Mussi, nas redes sociais. Ele ficou irritado após o influenciador insinuar que sua mulher, a também ex-BBB Viih Tube, deveria devolver o dinheiro que ganhou fazendo publicidade de joguinhos de azar.

Em defesa de sua esposa e revoltado com a indireta, Eli relembrou o passado do ex-amigo e de Viih, quando ela ajudou o rapaz após o acidente grave que ele sofreu. Na época, foi Viih Tube quem ficou ao seu lado do hospital e chegou a custear parte das despesas.

"Interesseiro", disparou ele. "Rodrigo Mussi está querendo saber se devolve o dinheiro que já ganhou. Mas por que você não fala de você Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás seus Stories eram classificados de joguinho, todo dia, toda semana era um diferente, não era uma marca só, não, eram vários, todo dia um diferente", questionou Eliezer.

Ele seguiu fazendo questionamentos sobre a época. "Você por acaso você agradeceu, falou um obrigado por todo o tempo dinheiro gasto da minha mulher com você para te ajudar?"Ou você somente descartou a minha mulher quando não mais servia para você? Por que você não aproveita e fala pra todo mundo o interesseiro que você é? O interesseiro que você foi com ela, comigo, muita gente", disse ele.