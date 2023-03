Após polêmica com Daniel Alves, Joana Sanz publica texto sobre fim de ciclo e "deixar ir"

Modelo Joana Sanz publicou mensagem sugestiva sobre despedidas e mídia espanhola aponta indireta para divórcio de Daniel Alves

A esposa de Daniel Alves, Joana Sanz, publicou um texto sugestivo sobre despedidas e fim de ciclos. A mídia espanhola especula que esse seja um aviso indireto de separação do atleta.

A modelo publicou um texto de Bianca Sparacino, da obra "A Gentle Reminder", nos stories."Você tem que deixar ir. Você tem que deixar ir porque quando você segura, quando você mantém algo vivo dentro de você, você permite que seu passado ocupe o espaço em seu coração e em sua mente que é destinado ao seu futuro", inciava.

"Você tem que deixar ir porque, no final das contas, se você vai encontrar o ser humano que vai lhe trazer o tipo mais profundo de alegria, se você vai encontrar a pessoa que vai te ajudar experimente o tipo de amor que você sempre mereceu - você deve ter certeza de que está pronto para isso. Você tem que ter certeza de que estará aberto a isso, e você não pode fazer um lar dentro de seu coração para a pessoa que um dia cuidará de você da maneira mais suave se a memória de outra pessoa ainda estiver viva lá", continuava o texto.

"Você tem que deixar ir. Você tem que aceitar que às vezes as coisas bonitas acabam, que às vezes as pessoas vão embora, que às vezes dois seres humanos não superam as probabilidades, e você tem que encontrar um desfecho nisso. Você tem que curar. Você tem que seguir em frente, você tem que acreditar na versão de você que está rindo na cama num domingo de manhã com a pessoa que ama daqui a vinte anos, porque você merece esse futuro. Ele está esperando por você. Escolha", finalizava a reflexão.

Indiretas e novidades

Essa não é a primeira indireta que Joana manda. Depois de Shakira lançar mais uma de suas músicas sobre traição "TQG", com Karol G, ela fez enquete perguntando se deveria lançar uma faixa também dado ao atual momento.

Já do outro lado, a defesa de Daniel Alves estuda pedir um teste de sanidade mental para a mulher que o acusou de estuprá-la em uma boate de Barcelona no dia 30 de dezembro de 2022.