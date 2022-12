Após piada, Fábio Porchat manda mensagem para Gkay e influenciadora rebate: ''Nem vou''

Humorista Fábio Porchat afirma ter enviado mensagem para Gkay após ter feito piada envolvendo o nome da influencer

Após ir ao ar neste domingo, 25, a gravação dos Melhores do Ano, a influenciadora Gkay (30) acabou magoada ao ver seu nome sendo alvo de uma piada de Fábio Porchat (39) durante a homenagem que o humorista fez para o Jô Soares (1938-2022).

Chateada ao ouvir que o apresentador teria preferido falecer a entrevistá-la, a organizadora da Farofa da Gkay desabafou em seu Twitter alegando que chegou a sair da sala para chorar escondido da mãe e não estragar o Natal da família.

Após a repercussão negativa de sua fala, Fábio Porchat revelou que mandou uma mensagem para a influencer. Segundo o jornalista Leo Dias, ele teria escrito que não imaginou que a deixaria triste por ela estar em evidência. Ele ainda teria reforçado que tudo não passaria de uma piada.

Para o colunista, Gkay revelou se leu o pedido de desculpas e se responderá. "Não respondi e nem vou", declarou a famosa.

Gkay se pronuncia após virar piada no 'Melhores do Ano': ''Um lixo enorme''

A influenciadora Gkay não estava presente nos Melhores do Ano, mas acabou sendo citada durante a premiação, que foi ao ar neste domingo, 25, quando humorista Fábio Porchat fez uma homenagem a Jô Soares.

No discurso que o apresentador fez para o falecido, ele citou o nome da digital influencer em uma espécie de piada e não agradou muito a famosa com a brincadeira sobre Jô Soares ter partido para não entrevistar pessoas como ela.

"Eu olho o Jô e fico pensando: 'O que ele faria com uma Gkay, né, Tatá (Werneck)?". A apresentadora continuou: "O que eu vou fazer". E Porchat disse: "Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes, né?".

Chateada com a fala do humorista, Gkay se pronunciou em seu Twitter. "Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme", falou.