Após grave acidente, Paula Fernandes surge com o namorado em sua festa: ''Comemoração da vida''

Nos últimos dias, a cantora Paula Fernandes (38) surpreendeu os fãs ao revelar que tinha sofrido um grave acidente de carro um dia antes de seu aniversário. Acompanhada de seu namorado, Rony Cecconello, ela passou pelo momento tenso, que felizmente só ocasionou um leve machucado em seus braços.

Nesta quarta-feira, 31, após quatro dias do episódio assustador, a artista sertaneja compartilhou um vídeo comemorando com o amado em sua festa de 38 anos e encantou os internautas ao surgir radiante depois do acontecimento.

Fantasiado, o casal apareceu dançando em uma festa e trocando carinhos. "Play na comemoração da vida", escreveu Paula Fernandes na legenda do vídeo.

Nos comentários da publicação, os internautas vibraram com a felicidade da famosa. "Lindos", admiraram os fãs. "Aproveita muito! Você merece", falaram outros.

Para celebrar o seu aniversário de 38 anos, Paula Fernandes fez um festão temático. Nos registros, ela apareceu fantasias, assim como os seus convidados.

Acidente de Paula Fernandes

No último domingo, 28, Paula Fernandes assustou seus fãs ao relatar em seu Instagram que sofreu um acidente de carro na noite deste último dia 27, um dia antes de seu aniversário.

“Eu ainda não sei bem como eu tô... Eu só sei que eu tô viva e que ontem eu renasci... Essa imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que eu achei que seria nosso fim”, escreveu a cantora na legenda da foto de seu carro capotado.

“Rony e eu estávamos voltando do interior para São Paulo, na rodovia Castelo Branco. Eu estava dirigindo, quando um carro desgovernado bateu na nossa traseira. Perdi o controle da direção com a força da batida, nosso carro capotou algumas vezes e se arrastou no asfalto até parar”, relatou Paula.

