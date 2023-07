Após divórcio, Ariana Grande já estaria namorando colega de Wicked

O casamento entre Ariana Grande e Dalton Gomez chegou ao fim; saiba quem é o novo affair da cantora!

Na última segunda-feira, 17, o mundo foi surpreendido com a notícia do término de casamento da cantora Ariana Grande e o corretor de imóveis de luxo Dalton Gomez. Mas parece que a fila já andou para a dona do hit Thank U, Next.

Segundo a revista People, o casal está separado desde o início do ano e eles decidiram manter o término em sigilo nos últimos meses. Neste meio tempo, Ariana estava focada em seu mais novo filme, Wicked, adaptação de famosa peça da Broadway. E foi aí que a cantora conheceu seu suposto novo affair.

Segundo o TMZ, a musa teria iniciado um romance com seu colega de Wicked, Ethan Slater, após conhecê-lo no set de gravações do longa. Os dois já haviam sido clicados juntinhos em um jantar na Inglaterra, que comemorava o Oscar de Melhor Atriz vencido por Michelle Yeoh, estrela do filme Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo.

Ethan Slater também era casado desde 2018 com a atriz Lilly Jay. Segundo a People, o casal já estaria separado e o ator só engrenou o namoro com Ariana após a firmação do divórcio.

De acordo com TMZ, Ariana Grande e Ethan Slater, co-estrela de "Wicked", estão namorando pic.twitter.com/rnsVYspxyV — Central Ariana Grande (@centralaribr) July 20, 2023

A separação de Ariana Grande e Dalton Gomez

O término do casamento entre Ariana Grande e Dalton Gomez foi anunciado, em primeira mão, pelo site TMZ na última segunda-feira, 17. Contudo, fontes próximas ao casal afirmaram para a revista People que os dois estavam separados desde janeiro de 2023.

Os rumores se intensificaram quando Ariana foi vista sem a aliança de casamento no último final de semana. A cantora foi prestigiar o torneio de tênis de Wimbledon, no Aberto da Inglaterra, após poucas aparições publicas desde o início do ano.

Ariana e Dalton estavam juntos há mais de três anos, sendo que se casaram há dois anos. O casamento aconteceu em uma cerimônia intimista em Montecito, na Califórnia, com a presença de apenas 20 convidados no ano de 2021. Eles tinham ficado noivos apenas 11 meses após o início do namoro.

Contudo, a relação não conseguiu sobreviver ao término do isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19. Após o fim das restrições, ambos encontraram dificuldades para funcionar juntos, uma vez que "suas vidas eram muito diferentes". Vale lembrar que Ariana Grande estava morando em Londres para as gravações de seu novo filme, enquanto Dalton Gomez precisou permanecer em Los Angeles para trabalhar. Os dois estariam vivendo um relacionamento a distância durante esse tempo.