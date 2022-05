Após covid, Mariana Xavier vai parar no hospital: ''Mesmo vacinados, não brinquem''

Atriz Mariana Xavier foi para o hospital após sintomas inesperados depois da covid-19

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 09h11

A atriz Mariana Xavier (42) foi parar no hospital neste domingo, 29, mesmo após ter livrado da covid-19.

Em seu Twitter, a artista contou que precisou procurar ajuda médica depois de passar a noite tossindo muito. Sentindo-se mal, ela decidiu gastar sua folga no hospital sem saber que o que tinha poderia se tornar grave se não tratasse adequadamente.

"Que alegria passar meu único dia de folga na semana numa emergência médica. Essa madrugada tossi tanto que achei que minha garganta e meu peito iam explodir. Ardiiiiiia que só! A semana da covid foi molezinha, mas o pós ta foda. Mais alguém?", contou o que aconteceu.

Mariana Xavier então revelou o que descobriu. "Uma pneumoniazinha de leve. Que bom que fiquei atenta aos sinais do corpo e topei "perder" minha folga passando umas horinhas no hospital pra investigar o que tava sentindo. Mesmo vacinados, não brinquem com a covid. Ela ainda pode ser uma caixinha de surpresas desagradáveis", alertou os fãs.

A atriz então acalmou a todos e disse que está bem se tratando. "Já tô no antibiótico e no xarope pra acalmar essa tosse que tá me rachando por dentro. Pelo menos não vou precisar interromper minhas atividades de novo, com a graça de Deus e do atendimento médico! Tenho um filme pra concluir e uma turnê de teatro pra começar!", disse.

Nas últimas semanas, Mariana Xavier ficou arrasada após testar positivo para a covid-19 pela primeira vez. A atriz falou que estava bem e apenas com sintomas leves.

Mariana Xavier fala sobre ir ao hospital após covid-19; veja:

