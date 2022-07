Após assumir relacionamento, Eliezer anuncia mudança para São Paulo

Eliezer do Carmo, do BBB 22, usa as redes sociais para revelar que está de mudança para São Paulo

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 15h30

Aparentemente, diversas coisas estão diferentes na vida de Eliezer (32) após ele ter participado do BBB 22. Inclusive, nesta sexta-feira, 22, o designer anunciou mais uma novidade: ele está se mudando para São Paulo!

A notícia foi compartilhada pelo próprio influenciador digital através de um vídeo divertido publicado no Instagram.

No começo do registro, ele apareceu na frente de uma placa de sua cidade natal, Volta Redonda, e no final, todo estiloso andando pela Avenida Paulista.

“De ‘VR city' para ‘essepê’!”, brincou no início da legenda. “Agora é real e oficial. Volta Redonda sempre será minha cidade do coração, onde estão as pessoas que eu mais amo no mundo, minha família, meus amigos”.

“Agora vou levar um pouco dela comigo para São Paulo e pro mundo com meus perrengues”, escreveu o namorado de Viih Tube (21) ao concluir.

Confira o vídeo que Eliezer publicou para anunciar que está de mudança para SP:

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Eli 🐷 (@eliezer)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!