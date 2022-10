Após anúncio de separação, Maíra Cardi se pronuncia pela primeira vez

Depois de anunciar sua separação com Arthur Aguiar, a influenciadora Maíra Cardi fez seu primeiro pronunciamento sobre o assunto

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 20h43

Nesta quinta-feira, 6, Maíra Cardi e Arthur Aguiar anunciaram que estão se separando! Após a notícia, a influenciadora fez seu primeiro pronunciamento oficial.

“Eu realmente decidi não abrir mais sobre a minha vida e tenho vivido tão melhor assim. Tudo que tinha que ser dito já foi. Mas agradeço seu carinho e compreensão”, comentou Maíra à coluna do jornalista Lucas Pasin.

Em agosto, a participante do BBB 9 teria comentado à mesma coluna sobre a não exposição de sua vida pessoal: “Repensei e entendi que não quero mais dividir a minha vida. Nunca me importei com as consequências, eu dava conta sozinha. A partir do momento que minha filha ficou doente e foi internada na UTI duas vezes, tudo mudou de lugar. A paz da minha família vem antes agora”.

Com essa fala, a empresária fazia referência à filha Sophia que foi para a UTI enquanto seu pai, Arthur Aguiar estava confinado no BBB 22, do qual saiu campeão.

Arthur e Maíra se casaram em 2017 e após um ano do casamento com brigas e traições, o casal se tornou pai da pequena Sophia.

O anúncio!

Nesta quinta-feira, Maíra compartilhou em seu Instagram uma foto em preto e branco em que aparecia grávida ao lado de Arthur.

“Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos”, anunciou na legenda.