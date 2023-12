Após ano de sucesso, numerólogo faz previsão para Amaury Lorenzo; saiba detalhes

Em entrevista à CARAS Brasil, o numerólogo Ràfa Almeida fez previsão sobre mudanças na vida do ator Amaury Lorenzo, que foi um dos destaques de 2023 na TV Globo

Um dos destaques de 2023 na telinha da TV Globo, o ator Amaury Lorenzo (38) teve um ano agitado e repleto de críticas positivas à sua estreia na novela Terra e Paixão. No entanto, parece que 2024 será mais tranquilo na vida pessoal e profissional do artista.

Em bate-papo com a CARAS Brasil, o numerólogo Ràfa Almeida avaliou os próximos meses de Amaury e garantiu que 2024 será um pouco "introspectivo" para o artista. "O ano pessoal 6 traz a maior tendência a ficar em casa, cuidar e ficar próximo das pessoas que gosta. Com certeza o desejo de ficar com a família, ser caseiro se manifestou", adiantou.

"Já o ano pessoal 7, que o ator irá entrar em 2024, traz consigo a energia da solidão, introspecção, estudos e aperfeiçoamento", completou Ràfa, que aproveitou para dar uma dica para o mineiro, que acabou de levar para casa o prêmio de Artista Revelação, na premiação Melhores do Ano, da TV Globo.

Segundo o estudioso, o momento mais introspectivo do ator pode ser importante para ele reavaliar oportunidades e aparecer com projetos certeiros para sua carreira. "Como é uma energia de isolamento, será ótimo para descansar, se aperfeiçoar, se afastar, ir pra dentro de si e voltar com projetos ainda maiores", disse.

Vale destacar que nas últimas semanas Amaury acabou enfrentando uma série de críticas nas redes sociais por justamente levar para casa o troféu de Revelação do Ano da TV Globo. Ele disputava a categoria com Clara Moneke e Diego Martins.

Desde que saiu o resultado na mídia, algumas pessoas acharam que Clara, revelação da novela Vai na Fé, deveria levar o prêmio e merecia mais destaque da emissora. A situação chegou a provocar ataques e ameaças de morte ao ator.

“Amigos, não precisa disso. Estou recebendo ameaças. Uma de morte. Ameaças de nas de outra artista. Triste. Bem triste. Que Deus possa iluminar vocês”, disse ele, que decidiu se afastar do Instagram por alguns dias.