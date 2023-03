Aparência da esposa de Roberto Justus em evento de gala surpreende: "Não acredito"

Aparência da esposa de Roberto Justus surpreende os seguidores e rende muitas reações; veja

A modelo e empresária Ana Paula Siebert dividiu opiniões nas redes sociais ao aparecer bem diferente em um evento realizado por uma marca de joias de luxo em São Paulo. Na noite desta quinta-feira, 23, ela surgiu com uma franjinha e uma produção ousada .

"Mudei para Tiffany Lock Festival. Que alegria comemorar a coleção mais desejada do momento!", disse ela ao compartilhar as fotos nas redes sociais. Após a publicação, muitos seguidores reagiram com incredulidade.

"Gente é franja fake? Ela ficou maravilhosa porque é impossível ao contrário, mas não acredito que ela cortou. Arrasou em tudo, como sempre perfeita", disse um. "Gente essa mulher existe mesmo? Parece uma boneca de tão linda. A franja caiu como uma luva", elogiou outro.

Mas teve gente que não gostou. " Não acredito que você teve coragem" , comentou um. "Claro que ela é linda, mas não sei se gostei", afirmou outro ao ver a produção da esposa de Roberto Justus.

Beleza vem de família!

A esposa do empresário, Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert postou um clique em família que deixou os seus seguidores completamente encantados. De volta da temporada de férias, o casal, a filha, Vicky e Rafaella Justus , fruto do antigo relacionamento do magnata com a apresentadora Ticiane Pinheiro (46), posaram muito felizes em São Paulo.

"Chegamos São Paulo & Family prontos para ir comemorar o aniversário das pitucas Kiki e Nena!", escreveu na legenda da postagem compartilhada em sua conta no Instagram.