Apaixonado, Antonio Calloni celebra 30 anos de casamento com a esposa: "Cumplicidade"

Casado há 30 anos, Antonio Calloni se declarou para Ilse Rodrigues ao celebrar bodas de pérola; confira!

A casa da família Calloni amanheceu em clima de comemoração na última quinta-feira, 09! Isso porque o casal Antonio Calloni e Ilse Rodrigues está completando bodas de Pérola! Apaixonado, o ator não perdeu a oportunidade e fez questão de renovar os votos para com a amada.

Nas redes sociais, o artista global compartilhou uma série de fotos ao lado da companheira para comemorar os 30 anos de união. Antonio, abriu o coração e mostrou todo o seu romantismo ao escrever uma frase carinhosa para a esposa, com quem é casado desde 1993, e tem Pedro, filho único do casal.

"30 anos com Ilse. Saúde, sorte, beijos e ouro!", se derreteu na legenda da postagem no Instagram, onde aparece em diversos momentos felizes com Ilse. Encantados com a cumplicidade dos pombinhos, rapidamente, os admiradores do casal deixaram comentários afetuosos para celebrar a data.

"Viva!!!!! Beijos pra vocês e que venham muitos outros", disse uma admiradora; "Lindo casal! Que venham muitos outros anos de amor, carinho e cumplicidade", declarou outra; "Parabéns aos dois! A união que o amor conduz, é luz", falou um terceiro; "Uauuu que bênção!!..Que venham muitos outros com a proteção Divina", falou mais um.

Há pouco tempo, Antonio Calloni viveu um momento especial ao celebrar o casamento do seu filho, Pedro Calloni. Nas redes sociais, o papai coruja comemorou o momento especial o mostrar fotos da cerimônia.

"Que festa maravilhosa!!! Afeto, alegria, vida. Pedro, meu filho, que orgulho do homem que você se tornou. Você merece todo o amor que recebe. Minha nova e amada filha é show! Kelly e Pedro, vocês aumentaram a vida (isso custa caro, viu?). Bóra trabalhar!!! Te amo, Pedro", disse ele.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ANTONIO CALLONI:

Antonio Calloni descarta retorno imediato à TV e faz revelação sobre carreira

Em entrevista à CARAS Brasil,Antonio Calloni descartou um retorno imediato à TV para aproveitar as férias e revelou que Matias, da novela Além da Ilusão, foi um dos personagens que mais gostou de fazer na vida.

"Tem vários personagens que eu fiz e que eu guardo na memória com muito carinho. O Matias é o mais recente, então esse ainda está muito fresco na minha memória", declarou. Na novela, o ator interpreta Matias, um vilão que gerou diversas emoções nos fãs com sua jornada.

E prosseguiu: "Por incrível que pareça, foi mais carinho do que ódio, porque o personagem mostrou toda a humanidade dele. Ele teve uma empatia muito grande. Foi um prazer imenso, um dos personagens que eu mais gostei de fazer", revelou.