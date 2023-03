Antonio Calloni celebra o casamento do seu filho, Pedro: 'Orgulho'

Antonio Calloni exibe momentos do casamento de seu filho, Pedro Calloni, com Kelly Sayer no Rio de Janeiro

O ator Antonio Calloni viveu um momento especial neste final de semana: o casamento do seu filho. Ele acompanhou de perto a celebração do amor de Pedro Calloni e Kelly Sayer ao ar livre no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, o papai coruja comemorou o casamento do seu filho ao mostrar fotos da cerimônia. Além disso, ele fez os seus desejos de felicidade para os noivos.

"Que festa maravilhosa!!! Afeto, alegria, vida. Pedro, meu filho, que orgulho do homem que você se tornou. Você merece todo o amor que recebe. Minha nova e amada filha é show! Kelly e Pedro, vocês aumentaram a vida (isso custa caro, viu?). Bóra trabalhar!!! Te amo, Pedro", disse ele.

Pedro é fruto do casamento de Antonio Calloni com a jornalista Ilse Rodrigues, com quem ele está junto há cerca de 30 anos.

O ator está longe das novelas desde que atuou em Além da Ilusão, trama das 6 da Globo.

Semelhança física de Antonio Calloni e o filho chama a atenção

Há pouco tempo, o ator Antonio Calloni mostrou uma foto com o filho, Pedro Calloni e a esposa, Ilse Rodrigues, durante uma viagem. Em uma das fotos, ele apareceu abraçado com o filho e a semelhança deles roubou a cena. Os fãs perceberam o quanto o filho herdou os traços do rosto do pai e fizeram questão de comentar. “Gêmeos”, disse um seguidor. “Calloninho aí é xerox, né?”, afirmou outro.

Na legenda da foto, o ator comemorou a sua nova idade. "Comemorando meu aniversário em família. Melhor coisa do mundo. Simples assim. Saúde, sorte, beijos e ouro!", afirmou.