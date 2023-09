Ao lado de Diogo Nogueira, Paolla Oliveira reflete sobre viagens: "Meta"

Paolla Oliveira está acompanhando seu namorado, Diogo Nogueira, em turnê pelos Estados Unidos e aproveitou para refletir sobre as viagens

A atriz Paolla Oliveira está aproveitando demais sua viagem pelos Estados Unidos. A musa está acompanhando seu namorado, o cantor Diogo Nogueira, durante sua turnê norte-americana. Nos últimos dias, os dois publicaram vários cliques aproveitando diversas cidades do país, como Miami e Washington.

Nos próximos dias, o casal ainda irá passar por outras cinco cidades com a turnê. E com as constantes viagens aéreas, Paolla refletiu sobre aproveitar não somente os momentos em solo, mas também a jornada até os novos lugares. Ela publicou uma foto sua dentro do avião, com direito ao óculos "roubado" do amado, e encantou seus seguidores.

"Amo viajar… Fazendo o caminho ser meta também", escreveu a atriz na legenda da publicação. E é claro que ela não perdeu a oportunidade de exibir seu namorado com um sorrisão no segundo clique do álbum de fotos.

Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelos novos registros. "Delícia Kukla! Volte com Deus", escreveu a atriz Claudia Raia."Me leeeeeva kkkk", brincou a atriz Heloisa Périssé."Casal lindo de mais", escreveu fã. "Beleza pouca é bobagem", enalteceu outro. "Me adotem", brincou mais um. "Ela adora pegar os óculos das pessoas para tirar foto", apontou admirador.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira transforma vestidinho básico em look arrasador

Os looks da atriz Paolla Oliveira sempre tiram o fôlego de seus seguidores. E no último domingo, 17, a famosa chamou atenção ao publicar novas fotos em suas redes sociais, onde ela exibiu sua produção para curtir com o namorado, o cantor Diogo Nogueira.

Belíssima, a musa transformou um vestido básico em um look super poderoso. A artista combinou a peça marrom com jaqueta de couro, sandálias e uma maquiagem marcante. Para completar o look, Paolla apostou em um batom avermelhado e deu um show de beleza.

"O mundo faz respirar e dançar… A noite vai ser boa", disse ela ao compartilhar os cliques feitos no espelho e com o amado. Nos comentários, os internautas admiraram a musa. "Adorei o vestido", aprovaram a peça. "Tão lindos, tão maravilhosa", babaram os fãs.