Antes de morrer, ator da Globo se recusou a deixar novela enquanto batalhava contra doença

Sucesso da Globo nas décadas de 1970 e 1980, ator lutou contra a leucemia enquanto estrelava novela

Armando Bógus construiu uma trajetória recheada de trabalhos na TV e estrelou novelas como Gabriela, O Tempo e o Vento e Roque Santeiro. Sucesso da Globo nas décadas de 1970 e 1980, o ator lutou contra a leucemia e morreu em 2 de maio de 1993, aos 63 anos. Enquanto batalhava contra a doença, ele estava atuando em Pedra Sobre Pedra e se recusou a deixar a novela antes de morrer. Relembre o que aconteceu.

Em 1992, Armando Bógus deu vida ao vilão Cândido Alegria, de Pedra Sobre Pedra. Durante as gravações da novela da Globo , o artista estava travando uma batalha contra a leucemia e o autor da trama, Aguinaldo Silva, optou por diminuir as falas de seu personagem na obra.

Armando Bógus se recusou a seguir com menos falas na trama e exigiu que continuasse normalmente na novela, apesar de sua luta contra a leucemia. O ator seguiu atuando em Pedra Sobre Pedra até a finalização da novela e recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) como melhor ator de televisão em 1992.

Em entrevista ao jornal O Globo, ele refletiu sobre a importância do papel na trama: "O Cândido Alegria foi um presente! Sim, porque a gente costuma brincar, dizendo que, quando o personagem dá certo, é um presente e, quando não dá, é um presente de grego. Mas acho que o Cândido teve empatia com o público porque o telespectador viu, muitas vezes, um Cândido alegre, triste, chorão, risonho e, claro, safado e amoral. Com isso, ficou exposto o ser humano completo e não só o vilão".

Depois do final das gravações, o ator continuou o tratamento contra a doença com transfusões mensais de sangue e sessões de quimioterapia, enquanto também participou da minissérie Sex Appeal. Armando Bógus morreu no dia 2 de maio de 1993, aos 63 anos, depois de dois meses internado.