Antes de casamento com cantor gospel, Sasha namorou ator da Globo; saiba quem

Sasha (25) vive casamento com João Lucas (24), antes conhecido como João Figueiredo, desde 2021. Antes de casar com o cantor gospel, porém, a modelo namorou ator da Globo. Saiba quem é o ex-namorado de Sasha.

Bruno Montaleone (27) viveu namoro com Sasha de dezembro de 2017 até junho de 2019. Os dois se conheceram em uma festa de uma amiga em comum quando Sasha ainda morava em Nova York, e o ator, no Brasil. "A gente se conheceu em uma festa de uma amiga. A gente se conheceu, ficou, e ela voltou para lá. E a gente ficou conversando muito tempo, até que depois eu fui para lá. A gente se conheceu acho que em maio e eu fui para lá em outubro", revelou ele em entrevista no canal de Matheus Mazzafera no YouTube.

Com um relacionamento à distância, Sasha chegou a comentar sobre a paixão em entrevista à revista Ela, na época: "Nunca imaginei que eu poderia amar alguém dessa maneira. Fico até com medo desse sentimento". Conhecido por estrelar novelas como Verdades Secretas, O Tempo Não Para e Malhação, Bruno Montaleone atuou em O Outro Lado do Paraíso na época do namoro e explicou a reação de Sasha quando soube que tinha conseguido o papel.

"Ela ficou super feliz, porque acompanhou a minha ansiedade. Ator já é um bicho ansioso. Minha cabeça funciona a mil por hora. Sasha foi a primeira pessoa a saber da novidade. Falei: 'Sá, você não vai acreditar. Peguei um trabalho muito legal'. Ela me ligou na hora. É bom poder compartilhar com quem a gente ama", entregou em entrevista ao portal Extra.

