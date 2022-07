Anne Lottermann mostra fotos inéditas com o filho caçula, Leo

Anne Lottermann abre álbum de fotos com o filho caçula, Leo, no aniversário do herdeiro: 'Meu amor'

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 17h31

A apresentadora Anne Lottermann explodiu o fofurômetro das redes sociais ao celebrar o aniversário do filho caçula, Leo (7). O menino completou 7 anos de vida no último final de semana e ganhou uma homenagem especial da mamãe coruja.

A jornalista compartilhou fotos encantadoras ao lado do herdeiro e falou sobre a importância dele em sua vida. "O menino que enche a casa de alegria, o menino do humor rápido, o melhor irmão e o filho que me ensina a ser mãe está fazendo 7 anos. Leo, meu amor, obrigada por tanto todos os dias! Agradeço sempre pela sua existência! Te desejo saúde, o resto deixa que a mamãe cuida de tudo! Feliz aniversário ! Feliz vida! Eu amo você daqui até o infinito!", disse ela.

Anne também é mãe de Gael (9). Os meninos são frutos do casamento de Anne com o empresário Flávio Machado, que faleceu em 2017, vítima de um câncer raro no peritônio.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por 𝙰𝙽𝙽𝙴 𝙻𝙾𝚃𝚃𝙴𝚁𝙼𝙰𝙽𝙽 (@annelottermann)

Anne Lottermann relembra a decisão de sair da Globo

Recentemente, Anne Lottermann relembrou o convite de Faustão para que ela saísse da Globo e aceitasse o desafio de ser co-apresentadora do novo programa dele na Band.

“Ele me chamou para ir em uma pizza na casa dele, nem tinha roupa para ir na casa do Faustão. Na segunda ida para a pizza, ele falou comigo: 'Gaúcha, queria que você viesse trabalhar comigo'. Respondi: 'Fausto, obrigada, mas estou bem lá'. E realmente não tinha nem o que reclamar, nunca tinha parado para pensar nisso”, disse ela.

E completou: “No primeiro momento, nem cogitei essa possibilidade, mas a partir do momento que falei 'por que não?'. Por que não sair da Globo, trabalhar com o Fausto, agarrar as oportunidades? Se tem uma coisa que sempre fiz foi agarrar as oportunidades. Se não agarrasse, não me reconheceria e iria me arrepender”.