Anitta pode ganhar Grammy? Funkeira é um dos destaques da premiação

Anitta pode se tornar a primeira brasileira a ganhar um Grammy de Artista Revelação

Depois de celebrar e conquistar o topo do Spotify mundial com a música "Envolver" no ano passado, a cantora Anitta (29) está prestes a bater mais uma meta em sua carreira internacional: ganhar um Grammy. A artista pode se tornar a primeira brasileira a conquistar o troféu na categoria Artista Revelação, um dos prêmios principais da noite.

O Grammy 2023 acontece neste domingo, 5, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Por lá, a famosa tem sido vista como uma das concorrentes mais fortes e, segundo veículos especializados, ela tem todas as chances de levar o gramafone dourado para casa .

O troféu está super disputado e a funkeira está concorrendo contra Omar Apollo, Domi & Jd Beck, Wet Leg, Muni Long, SamaraJoy, Latto, Måneskin, Tobe Nwigwe e Molly Tuttle.

Mas, afinal, Anitta tem chances reais de levar o Grammy? Ao que tudo indica, a artista brasileira tem sido uma adversária de peso para os artistas que estão na mesma categoria. Para se ter ideia, seu nome é um dos mais escolhidos entre aqueles que gostam de apostar .

Mas apesar de ser favorita para alguns, a variedade dos nomes e seus gêneros musicais pode tornar o prêmio em questão imprevisível. Conforme a revista Billboard, a carioca é uma das quatro artistas que podem levar o prêmio. Ela está ao lado de Måneskin, Muni Long e Latto, rapper revelação dos Estados Unidos no último ano.

No entanto, a postura de Anitta nos últimos anos pode ser decisiva para ela conseguir o troféu. Além de ter se popularizado internacionalmente com "Envolver", a cantora tem anos de carreira e tem chamado atenção de todos por mostrar o quanto tem trabalhado duro para ser um sucesso fora do Brasil.

Caso leve para casa o prêmio de artista revelação, Anitta fará algo inédito. Apesar de outros brasileiros já terem levado um Grammy para casa, nenhum chegou a conquistar o troféu nesta categoria específica. Antes dela outros foram apenas indicados, como Astrud Gilberto e Tom Jobim (1965), Eumir Deodato (1974) e Morris Albert (1976).

Nas redes sociais, Anitta confessou que está cheia de ansiedade para o início da premiação. Há poucos dias do evento oficial, a carioca já desembarcou em Los Angeles, onde tem participado de festas e encontros para promover o Grammy 2023.

"A minha categoria é uma das mais importantes, é muito nervosismo. Estamos começando agora os eventos, participações. Tenho vários eventos para ir nesta semana, antes do Grammy. Eles fazem muitas festas, muitos eventos, muitas coisas e eu vou estar em grande parte deles. E agora, sim, está dando um super frio na barriga", disse ela.