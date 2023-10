Animada, Giovanna Ewbank celebra a gravidez de Fernanda Paes Leme: "Quanto amor!"

Giovanna Ewbank se anima com revelação da gravidez de Fernanda Paes Leme e celebra revelação do sexo do bebê; confira!

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme está à espera de sua primeira filha! Nesta quarta-feira, 18, a comandante do Quem Pode, Pod revelou que está grávida de uma menina, fruto de seu relacionamento com o empresário Victor Sampaio. E com a novidade, a famosa recebeu uma chuva de carinhos de sua companheira de podcast, Giovanna Ewbank.

Após a revelação do sexo do bebê, a esposa de Bruno Gagliasso publicou uma foto em seu Instagram ao lado de Fernanda, onde ela apareceu abraçando a barriga da futura mamãe. Gioh também mostrou a sua reação e a do marido ao descobrirem a gestação da amiga.

Com direito a muitos gritos, e alguns xingamentos de felicidade, a loira celebrou a novidade em uma ligação por vídeo. "Eu sabia, sua filha da p*ta! C*ralho, parabéns!", gritou Ewbank, que não conteve a sua emoção e a expressou de forma engraçada. Em seguida, Bruno surgiu no vídeo e confessou sua desconfiança. "Eu falei em Portugal: 'Eu acho que a Fer tá grávida", disse ele.

Na legenda da publicação, Ewbank se declarou para a amiga. "É MENINA!!! Que emoção, que felicidade, quanto amor! Como essa bebê foi esperada e aguardada por todos nós!!! Que benção!!! Vocês merecem uma chuva de bençãos, amor e muita saúde @fepaesleme e @victorasampaio. Saibam que estamos aqui pra paparicar muito e ajudar na chegada dessa ariana linda que vai fazer vocês ficarem de cabelo em pé!!! AMÉM! Amo vocês 3, 4 né? Tem a Tina também!", escreveu a loira.

Nos comentários, Fernanda Paes Leme agradeceu pelo carinho e riu com a reação da família. "Hahahaha eh amo a sutileza do vídeo você me xingando hahahahaha loveeeee. Segura essa Arianja que vai dar trabalho pra tia Giohhhhhh", escreveu a apresentadora.

Confira a publicação:

O chá revelação de Fernanda Paes Leme

Antes de revelar publicamente o sexo de seu bebê, Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio celebraram um chá revelação intimista, reservado apenas para membros de sua família e amigos mais próximos. No entanto, alguns detalhes do evento foram compartilhados pela apresentadora nas redes sociais.

No stories de seu perfil oficial do Instagram, a ruiva contou que organizou o evento às pressas: “Do nada... um mini chá para a família. Em breve", disse ela ao exibir os docinhos encomendados especialmente para a celebração, divididos nos tradicionais tons de azul e rosa para representar o sexo do pequeno. Fernanda também mostrou detalhes da mesa do bolo, que contou com bandeirinhas nas mesmas cores para manter o suspense sobre o bebê.

