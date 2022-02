Angélica publica vídeo divertidíssimo com os filhos, Benício e Eva: ''Participações especiais''

A apresentadora Angélica deu um show ao entrar em uma brincadeira das redes sociais com os filhos

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 13h54

Angélica (48) divertiu os seus seguidores nesta sexta-feira, 25, ao compartilhar um vídeo nas redes sociais na companhia de ninguém menos que os filhos caçulas, Benício (14) e Eva (9).

Entrando nas brincadeiras da web, a apresentadora exibe uma produção ao som da música It's All Coming Back to Me Now, de Céline Dion.

Nas imagens, a loira mostra toda a sua desenvoltura de pop star enquanto canta e dança com os herdeiros e sua equipe.

"Um dia normal de trabalho por aqui. Com as participações especiais dos meus filhos e da minha equipe amada!", escreveu a esposa de Luciano Huck (50) na legenda da publicação.

Os admiradores e amigos não deixaram de comentar: "Diva", disse Thaynara OG; "Kkkkkkkkk eu ameeeei", declarou Ingrid Guimarães; "Super produção", disparou uma internauta.

CONFIRA O VÍDEO DE ANGÉLICA