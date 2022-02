Angélica brinca sobre semelhança entre o filho, Benício, e Luciano Huck

A apresentadora Angélica gravou um vídeo ao lado de Benício, e brincou sobre a semelhança entre o filho e o marido

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 19h03

Angélica (48) divertiu os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo raro ao lado do filho, Benício (14).

No registro, a apresentadora simula que está usando o rosto do filho para acessar o celular do marido, Luciano Huck, através do reconhecimento facial.

"Fiz certo, não foi, gente?", escreveu ela na legenda da publicação, brincando sobre a semelhança entre Benício e Huck.

Os fãs de Angélica concordaram que os dois são parecidos. "Parece demais", disse uma seguidora. "Arrasou, ele é a cara do Luciano mesmo", comentou outra. "São bem parecidos mesmo", falou mais uma.

Teve quem discordou, apontando que Benício é mais parecido com a apresentadora. "Benício é sua cópia. Joaquim é mais parecido com Luciano", escreveu uma fã, citando o filho mais velho do casal. "Acho Benício a sua cara, Angélica", confessou outro.

Além de Benício, Angélica e Luciano também são pais de Joaquim (16) e Eva (9).

Angélica mostra capela de sua mansão

A apresentadora Angélica mostrou um cantinho muito especial de sua casa no Rio de Janeiro! No Instagram, a loira compartilhou um vídeo com detalhes de uma capela que tem em sua mansão e foi um presente do marido, Luciano Huck. Ela falou sobre sua fé e mostrou que tem uma cruz com 10 metros de altura.

