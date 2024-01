Angélica encanta ao posar sem maquiagem em novas fotos: 'Tempo só valoriza'

Uau! apresentadora Angélica surpreendeu os fãs ao surgir sem maquiagem e recebeu diversos elogios por sua beleza natural

A apresentadora Angélica encantou os seguidores na última terça-feira, 30, ao compartilhar novos registros nas redes sociais. Ela posou para as selfies sem maquiagem e recebeu diversos elogios dos internautas, que ficaram impressionados com sua beleza natural.

Nas imagens, a esposa do apresentador Luciano Huck aparece com um moletom cinza, perto de uma janela em um dia ensolarado. "O sol e sua energia… #vivendo #aquieagora #descabeladaefeliz", escreveu ela na legenda da publicação.

Encantados com as selfies de Angélica, os fãs fizeram questão de deixar inúmeros comentários carinhosos a elogiando e destacando sua beleza. "Impressionante com o tempo só valoriza a nossa loira", declarou uma seguidora. "Só sua beleza já irradia aqui em mim. Energia positiva!", disse outra. "Que maravilhosa", falou a atriz e apresentadora Tatá Werneck.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Sem maquiagem, Angélica exibe corpo sequinho em foto de biquíni

A apresentadora Angélica impressionou os fãs ao aparecer deslumbrante em um clique encantador nas redes sociais. Ela exibiu sua beleza natural em uma série de fotos poderosas.

Em um dos cliques, a artista apareceu com um biquíni sem alças com estampa de oncinha. Com a barriga de fora e sem maquiagem, a artista impressionou com sua ousadia.

"Refletindo sobre 2023, um ano de momentos especiais que aquecem o coração e desafios que moldaram meu caminho. Um carrossel de memórias incríveis! Celebrando amizades, momentos em família, o lançamento do meu novo programa #50eTanto, as festividades dos meus 50 anos e a jornada pelo meu bem-estar, junto da Mina. Gratidão por um ano repleto de conquistas e amor", declarou ela.

Nos comentários, muitos elogios para a beleza da artista. "Você está no auge", disse um. "As fotos ficaram lindas. Adorei o último look", falou outro. "Perfeita demais", destacou um terceiro. Em novembro de 2023, Angélica completou 50 anos de vida e recebeu grandes homenagens de amigos famosos como Eliana, Xuxa Meneghel e Ticiane Pinheiro.