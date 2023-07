Angélica desabafa sobre ansiedade causada por pressão das redes sociais atrás da vida perfeita

Apresentadora Angélica revela como tem se mantido menos ansiosa por conta dos internautas

Nesta terça-feira, 18, a apresentadora de 49 anos de idade, Angélica, decidiu usar suas redes sociais para desabafar sobre as dificuldades de lidar com a internet e a cobrança por uma vida perfeita feita pelos seguidores. A famosa ainda aproveitou para revelar como tem feito para se manter menos ansiosa recentemente.

“Com o avanço da tecnologia e a polarização das mídias sociais, acabamos nos deparando com uma realidade em que tudo parece perfeito, e a cobrança por uma imagem idealizada se torna constante. Eu também já passei por momentos em que me senti sobrecarregada com essa pressão toda. A expectativa de sempre estar perfeita e ter uma vida impecável me deixava ansiosa e insegura”, começou a apresentadora.

“Percebi que precisava encontrar ferramentas de bem estar para aprender a lidar com tudo isso. Através de momentos de auto cuidado e práticas como a meditação e exercícios físicos, encontrei uma maneira de equilibrar a minha relação com as redes sociais”, continuou Angélica, revelando como passou a tentar equilibrar a sua relação com a internet.

Angélica aproveitou também para frisar que passou a lidar com a pressão da internet com o auto cuidado. “Aprendi a valorizar quem sou de verdade, reconhecendo que não preciso corresponder aos padrões irreais. Quero encorajar vocês a encontrar ferramentas que promovam o bem estar mental e emocional. Lembrem-se que somos ser humanos reais com altos e baixos, não precisamos nos comparar constantemente com o que vemos nas telas”, disse.

Destino paradisíaco

Luciano Huck tirou férias e viajou para a Europa após a final da Dança dos Famosos, que foi exibida pelo Domingão com Huck no início de julho. Nos últimos dias, Angélicavem compartilhando registros das férias em família. No último dia 12, ela abriu o álbum de viagem no Château La Coste, um museu ao ar livre de arte e arquitetura localizado 15 quilômetros ao norte de Aix-en-Provence, no sul da França. Eles estão aproveitando para conhecer as belezas locais bem longe da badalação das grandes cidades.