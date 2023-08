Andressa Urach esclarece relação com o filho após boatos: "Opção dele"

Andressa Urach esclarece relação com o filho após boatos; Arthur Urach está com 18 anos

Bombando nas redes sociais, Andressa Urach se pronunciou abertamente e revelou detalhes da parceria com o filho, Arthur Urach. Aos 18 anos, é o rapaz quem grava os conteúdos da mãe para plataformas de conteúdo.

Em entrevista ao Fofocalizando, ela disse que os dois construíram uma relação muito próxima. “Meu filho é o câmera e estamos construindo um império juntos, nós dois. Até porque, quando a gente mais precisou, ninguém estava ali para nos ajudar. Se é para sair do fundo do poço, a gente sai junto...", declarou ela.

Na conversa franca com a repórter Gaby Cabrini, ela também explicou que o filho tem as habilidades necessárias para ajudá-la. "Arthur é fotógrafo, ele ama fotografia. Como essa parte está dando muito dinheiro eu prefiro dar pra ele o trabalho... A gente tem um trabalho extremamente profissional", declarou.

A modelo também desmentiu insinuações dos fãs, que chegaram a afirmar que os dois " Não existe sentimento, relacionamento, não existe nada de sem-vergonhice nessa história. Existe um trabalho profissional onde existe uma modelo e existe um fotógrafo... Ele é um homem, tem 18 anos, tem as escolhas dele e foi opção dele também trabalhar", completou.

Urach também disse que nunca escondeu nada do herdeiro. "Deixei ele bem ciente de quem eu sou, o que eu faço e pode ser a pior verdade que for, mas é a verdade. Graças a deus, ele é um menino bom, educado, carinhoso, presente", disse.

Andressa Urach exalta pai de seu filho caçula após briga judicial

Recentemente, Andressa Urach travou batalha judicial com seu ex-marido e pai de seu filho caçula, Leon, o empresário Thiago Lopes. O processo resultou na perda da guarda do menino por parte da modelo. Contudo, parece que isso não a abalou, já que ela surpreendeu seus seguidores no último domingo, 13, ao declarar admiração pelo ex.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Thiago fez uma publicação no Dia dos Pais para falar sobre a paternidade solo: “Como pai sou grato por meu filho estar nos meus braços, debaixo da minha proteção. Agradeço pelo privilégio de possuir todos os meios necessários para proteger quem eu amo”, o empresário iniciou.