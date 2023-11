Andressa Urach anuncia fim do namoro apenas um mês após assumir relação

Andressa Urach revela motivo para terminar namoro: ‘Somos amigos’

A modelo Andressa Urach está solteira novamente. Neste final de semana, ela anunciou que terminou o namoro com Sergio Carvalho apenas um mês após anunciarem o romance publicamente.

Os dois assumiram a relação no início de outubro. Agora, neste domingo, 5 de novembro, ela confirmou a separação. Ao ser questionada sobre o término, a estrela contou sobre a decisão e o motivo.

"Eu não estou mais namorando. Sergio é uma pessoa incrível. Estou em uma fase diferente, em que eu quero focar no meu trabalho. Somos amigos e quero que ele seja muito feliz. Ele sempre respeitou muito o meu trabalho, a gente não brigou, mas estou focada na minha financeira agora e não posso ficar dividida nesse momento”, disse ela.

Então, ela contou que ele não teve problema com o seu trabalho, já que ela produz conteúdo adulto. "Ele já me conheceu produzindo conteúdo, apesar de não ser um cliente, uma pessoa que eu conheci em uma festa. Foi um momento muito bom, muito feliz e prazeroso para ambos. Eu deixei bem claro que ele não poderia interferir no meu trabalho. Eu tenho foco e objetivos, e sou muito racional com meus objetivos e acabo sendo fria em relação aos sentimentos”, declarou.

Além disso, Urach foi questionada se pretende se casar no futuro, e ela contou que pode ser algo que aconteça quando for mais velha. "Quando eu ficar velha, talvez. Eu acho que morar junto acho que não. Acho que cada um na sua casa, se ver às vezes para não enjoar. Mas eu mudo muito de ideia também, eu sou de fases. Tem que estar muito apaixonada para conviver todo dia com uma pessoa e não enjoar dela. Quem sabe no futuro, quando eu ficar velhinha, talvez”, declarou.

Andressa Urach faz tatuagem no rosto

A modelo Andressa Urach surpreendeu ao mostrar que fez uma tatuagem no rosto. Ela tatuou um cifrão de dinheiro no topo da bochecha no lado esquerdo do rosto. Ao exibir a tattoo nas redes sociais, a musa explicou o motivo.

Urach contou que decidiu fazer a tatuagem para esconder uma mancha em sua pele que a incomodava quando ficava sem maquiagem. "Sim, essa tatuagem é de verdade. Ela só está com adesivo de proteção que o tatuador colocou, que durante dois dias fica protegendo ela. Eu fiz porque durante o dia eu não gosto de usar maquiagem, e eu estava com uma manchinha no rosto e estava me incomodando. Eu já tinha feito alguns procedimentos estéticos para retirar, mas a abençoada da manchinha não saía", disse ela.

E completou: "Então, eu queria tatuar alguma coisa em cima dela. Eu pensei no que eu gosto, e tinha duas opções: um coração ou dinheiro. Eu gosto mais de dinheiro [risos]. E aí eu fiz um ‘dinheirinho’. Pretendo fazer mais tatuagens, já está agendado. Quero terminar algumas que comecei e cobrir outras".