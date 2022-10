Andressa Suita registra momentos inesquecíveis com a família: ''Em paz''

A influenciadora Andressa Suita compartilhou vídeos do passeio de barco com a família nos Estados Unidos e encantou os fãs

Nesta terça-feira, 4, Andressa Suita (34) dividiu com os seguidores um compilado de vídeos de um passeio de barco com o marido e os filhos. Diante de um belíssimo pôr do sol, eles esbanjaram sintonia e amor nos registros.

Nas imagens, Gabriel (5) e Samuel (4) aparecem alimentando gaivotas em volta do barco. Em outra cena, a loira e Gusttavo Lima (33) surgem agarradinhos na companhia dos herdeiros. "Em paz", escreveu ela na legenda.

Rapidamente, os internautas foram só elogios para o quarteto. "Meu Deus que vídeo lindo", "Esse vídeo é daqueles que deixa o coração quentinho", "Vídeo cheio de paz", disseram eles.

Recentemente, Andressa Suita posou sorridente com o amado e os filhos dentro do jatinho particular da família. Usando look confortáveis, eles surgiram em momento divertido e receberam elogios dos internautas na web.

ANDRESSA SUITA EXIBE BELEZA SURREAL EM FOTOS

A influenciadora digital Andressa Suita (34) exibiu sua beleza de milhões mais uma vez! Com um look vermelho vibrante, Andressa exibiu o corpão e arrancou elogios de seus seguidores na web. Através de seu perfil no Instagram, Andressa Suita compartilhou uma sequência de fotos mostrando seu look para curtir a noite em Miami, nos Estados Unidos.

