Andressa Suita encanta ao posar com Gusttavo Lima e os filhos em jatinho: ''Lindos''

Modelo e influenciadora Andressa Suita compartilha momento fofo com Gusttavo Lima e os filhos, Gabriel e Samuel

A modelo Andressa Suita (34) encheu seu feed de amor no domingo, 25, e encantou os seguidores ao compartilhar fotos ao lado da família!

A influenciadora digital viajou com o maridão, Gusttavo Lima (33), e os herdeiros do casal, Gabriel (5) e Samuel (4).

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a loira posou sorridente com o amado e os filhos dentro do jatinho particular da família. Usando look confortáveis, eles surgiram em momento divertido e receberam elogios dos internautas na web.

"Família", escreveu Andressa Suita ao legendar a publicação.

"A família mais linda e amada do Brasil", "Família abençoada", "Lindos! Deus abençoe essa família", "Perfeição", "O tanto de amor em uma foto só", "Que lindos", "Muito fofos", se derreteram os seguidores nos comentários do post.

Nos Stories, Andressa ainda mostrou um momento fofo de Gusttavo com um dos filhos, que beijava o rosto do pai. "Saudades que fala...", disse a loira, que também postou registro da família sentada na escada da aeronave.

Andressa Suita posa com Gusttavo Lima e os filhos em avião:

Andressa Suita e Gusttavo Lima surgem coladinhos em bastidores de show

Andressa Suita impressionou os seguidores ao abrir um álbum de fotos nos bastidores do show do marido, Gusttavo Lima! O casal posou juntos e arrancou elogios dos fãs. Para aproveitar o show do cantor, a modelo apostou em uma saia de couro preta, camisa de manga longa no estilo fazendeiro e botas de cano alto. Para completar o visual, ela elegeu um chapéu claro. Na legenda da publicação, ela escreveu apenas um emoji de coração preto, combinando com o look dos dois.

