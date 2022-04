Andressa Suita posta clique fofo com os filhos e faz reflexão sobre conciliar carreira e maternidade

Modelo Andressa Suita compartilhou registro ao lado dos filhos, Gabriel e Samuel, e falou sobre a vida profissional e a maternidade

CARAS Digital Publicado em 30/04/2022, às 19h37 - Atualizado às 20h07

A influenciadora digital Andressa Suita (34) encheu suas redes sociais de amor ao compartilhar uma nova foto com os filhos!

Neste sábado, 30, a modelo postou clique encantador com os herdeiros, Gabriel (4) e Samuel (3), frutos do casamento com o cantor Gusttavo Lima (32), e aproveitou para fazer uma reflexão sobre conciliar a vida profissional com a vida de mãe, incentivando as mamães seguidoras.

- Andressa Suita flagra os filhos tocando piano

No clique, publicado em seu feed no Instagram, a morena aparece usando uma fantasia toda colorida para baile de gala que aconteceu na noite de sexta-feira, 29, no Rio de Janeiro.

"Muitas de nós nos culpamos (e às vezes somos julgadas pela sociedade) por desejar manter nossa carreira profissional após o nascimento dos filhos. Eles são prioridade, com toda certeza, mas acredito que uma mãe realizada tem muito mais condições de exercer de forma eficiente seu papel de mãe", começou escrevendo.

"Sempre tento mostrar aos meus filhos que meu trabalho é importante e me faz muito feliz e eles percebem minha realização e vibram com isso. Sempre que possível, tento incluir eles na rotina corrida da minha carreira e mostro para eles que além de mãe, sou mulher e profissional, e essa vivência ensinará a eles no futuro respeitarem as mulheres de forma real. Quero deixar aqui minha mensagem para as mães: busquem sua realização, seja ela ser mãe em tempo integral ou buscar um equilíbrio entre os filhos e o que faz seu coração bater!", disse ainda Andressa Suita.

Os fãs se derreteram pelo registro. "A rainha e seus príncipes!!!!!", "Que família linda!", "Perfeitos", "A melhor mãe que os meninos poderiam ter", "Fico arrepiada ao ver/ler essa publicação. Por mais mulheres e mães reais!", destacaram.

Andressa Suita passeia com os filhos no Rio

Neste sábado, 30, Andressa Suita levou os filhos para passear em shopping no Rio de Janeiro. A influencer foi clicada saindo do Hotel Capacabana Palace com os pequenos e indo para

Aquário Marinho, na capital carioca.

Confira declaração de Andressa Suita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Foto: AgNews