Andréia Horta faz rara aparição com o namorado em evento

Andréia Horta e Ravel Andrade surgiram em rara aparição juntos em show no Rio de Janeiro

A atriz Andréia Horta (29) aproveitou a noite de quinta-feira, 5, para curtir um evento ao lado do namorado, o ator Ravel Andrade (29). Os dois fizeram uma rara aparição juntos em público ao posaram para os fotógrafos na entrada do show de Chico Buarque no Rio de Janeiro .

Com looks pretos sofisticados, os dois surgiram abraçados no momento de passeio à dois.

Vale lembrar que Ravel é irmão do ator Julio Andrade (46), que é um dos protagonistas da série Sob Pressão, da Globo. Ele e Andréia têm 10 anos de diferença de idade e começaram a namorar em 2022.

A atriz está longe das novelas desde que protagonizou a novela Um Lugar ao Sol, da Globo.

Andreia Horta se declara no aniversário de Ravel Andrade

Há poucas semanas, Ravel Andrade fez aniversário e Andreia Horta se declarou para ele no Instagram. Ela fez uma homenagem para o rapaz, que adorou e respondeu.

"Então existe mesmo amor assim como o nosso! Uau!!! Hoje é aniversário do Ravel. Ravel é o cara mais lindo! Meu porto alegre, meu belíssimo horizonte. Ravel, meu amor, meu companheiro, meu muso, te amo com a força do que só tem início. Viva você!!! Amor é foda! Amor é o poder e a porta aberta para a beleza infinita. @ravel.ravel", disse Andréia Horta ao legendar o post, ao som de Menino Deus, de Caetano Veloso (80).

"Minha amada. Você me emociona da cabeça aos pés. Nosso amor é lindo, vivo e forte. É o presente mais lindo que existe. Obrigado por tanto amor! Te amo mais!", agradeceu Ravel.