Andréia Horta exibe foto inédita com o namorado, Ravel Andrade

Andréia Horta curte passeio com o namorado, Ravel Andrade, e os dois posam abraçados nas redes sociais

A atriz Andréia Horta fez um passeio perto da natureza com o namorado, Ravel Andrade, e registrou o momento nas redes sociais. Os dois apareceram de rostos colados e abraçados em uma nova selfie nos stories do Instagram.

Há poucos dias, Horta também mostrou uma foto no feed com o amado. Na imagem, os dois surgiram sorridentes e trocando um olhar apaixonado durante um momento juntos. “Que se chama amor”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Ravel Andrade é irmão do ator Julio Andrade, que é um dos protagonistas da série Sob Pressão, da Globo. Andréia Horta está longe das novelas desde que atuou em Um Lugar ao Sol, da Globo.

Andreia Horta se declara no aniversário de Ravel Andrade

Há poucas semanas, Ravel Andrade fez aniversário e Andreia Horta se declarou para ele no Instagram. Ela fez uma homenagem para o rapaz, que adorou e respondeu.

"Então existe mesmo amor assim como o nosso! Uau!!! Hoje é aniversário do Ravel. Ravel é o cara mais lindo! Meu porto alegre, meu belíssimo horizonte. Ravel, meu amor, meu companheiro, meu muso, te amo com a força do que só tem início. Viva você!!! Amor é foda! Amor é o poder e a porta aberta para a beleza infinita. @ravel.ravel", disse Andréia Horta ao legendar o post, ao som de Menino Deus, de Caetano Veloso (80).

"Minha amada. Você me emociona da cabeça aos pés. Nosso amor é lindo, vivo e forte. É o presente mais lindo que existe. Obrigado por tanto amor! Te amo mais!", agradeceu Ravel.