Anahí se manifesta após problema de saúde e agradece fãs do RBD: “Não há palavras”

Anahí também se declarou para os colegas da banda, que fazem o último show no Brasil neste domingo, 19, em São Paulo

Anahí fez questão de agradecer seus fãs pelo carinho em suas redes socias. Depois da cantora precisar deixar o show nesta sexta-feira, 17, em show em São Paulo. Mesmo com febre de 38,6º, ela subiu ao palco com seus companheiros de grupo, ela cantou as músicas e, em algumas, contou com a ajuda de outros integrantes do grupo.

Na madrugada após deixar o show, Anahí se manifestou sobre seu estado de saúde e divulgou seu diagnóstico com os seus fãs: "Passei vários dias com dores insuportáveis nas costelas e cabeça. Febre alta e calafrios. De acordo com os exames de sangue e ultrassom que foram realizados em mim, estou com uma infecção renal grave, muita inflamação e dor".

E na tarde de sábado, 18, ela deixou uma mensagem carinhosa para o seu público : "Não há palavras para agradecer todo o amor. Me sinto tão sortuda por saber que há pessoas boas que desejam que tudo fique bem. Meu coração... De verdade, muito obrigada. Sairemos dessa rapidamente e vamos comemorar. Porque a atitude e o desejo são o primeiro passo".

A loira ainda aproveitou para se declarar para seus colegas de banda, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher von Uckermann e Christian Chávez: “Os amo com todo meu coração. São os melhores, brilham!! Obrigada irmãos por nós sermos um só”.

Sem Anahí, brasileiros cantam partes da cantora em show do RBD em São Paulo

O show do RBD em São Paulo no último sábado, 18, foi marcado por muitas homenagens a Anahí, que não pôde se apresentar no Allianz Parque devido a um problema renal grave. Porém, isso não tirou a empolgação dos fãs, que fizeram uma linda homenagem à cantora durante a apresentação.

Os fãs fizeram questão de cantar as partes da cantora como forma de representá-la. Outro momento emocionante foi a homenagem de Christian Chávez à amiga. Em determinado momento do show, ele colocou uma roupa de Anahí para se apresentar ao lado de Dulce Maria e Maite. Em seu Instagram, ele escreveu "Colucci" ao mostrar o figurino, sobrenome da personagem da cantora na novela "Rebelde", que originou o grupo.