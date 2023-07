Ana Furtado emociona ao relembrar homenagem do pai: 'Que lindo'

Com vídeo, Ana Furtado emociona ao mostrar homenagem comovente que recebeu do pai em programa

A apresentadora Ana Furtado recordou um momento emocionante que viveu com o pai, Carlos Alberto Furtado, durante um programa do É de Casa ao vivo. Nesta segunda-feira, 03, a famosa resgatou o vídeo cheio de amor e encantou os internautas ao exibir sua conexão com o patriarca.

Na ocasião, a esposa do diretor global Boninho recebeu uma forte homenagem do pai, que revelou o apelido carinhoso pelo qual é chamada pela família, e brincou sobre o genro ter ganhado na loteria ao conhecê-la.

"TE AMO, PAI. AMOR QUE NÃO SE MEDE. AMOR PRA SEMPRE", escreveu Ana Furtado ao publicar o vídeo especial com seus seguidores.

Nos comentários, os internautas ficaram admirados e bastante emocionados com tanto carinho. "Não a conheço, mas você passa uma luz… uma magia… inexplicável!", falaram ao ouvirem o pai falando sobre a apresentadora. "Que lindo", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, a ex-global chamou a atenção ao publicar fotos com sua filha. Nos cliques, ela e a garota, de 16 anos, deram um show de estilo ao apareceram com looks nada discretos durante um evento de grife.

Ana Furtado e Boninho celebram os 16 anos da filha

A apresentadora Ana Furtado (49) e o diretor de TV Boninho (61) têm motivos de sobra para comemorar! Neste feriado, segunda-feira, 1, a primogênita do casal, Isabella Furtado, conhecida como Bella, celebrou seus 16 anos. Pelas redes sociais, a mamãe coruja exibiu vários registros inéditos da herdeira e fez uma declaração emocionante.

No primeiro clique, a adolescente esbanja beleza ao posar com uma saia e top de paetês brilhantes, além de um salto alto para curtir o Carnaval com a família. Na sequência, Ana também incluiu uma foto em que o diretor aparece fazendo pose ‘de quebrada’ com a menina, além de alguns registros de Boninho babando pela herdeira.

Na legenda, Ana declarou todo seu amor: “De repente… meu bebê faz 16! Linda! Meu amor! O maior de todos! Te amo! Seja feliz sempre!”, a apresentadora escreveu na publicação especial se derretendo pela filha e concluiu a homenagem com uma foto abraçadinha com Bella, quando ela ainda era um bebê.