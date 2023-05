Ana Clara surge ao lado do namorado e fala sobre esforço para se ver: ‘Toda semana’

Apresentadora Ana Clara vive relacionamento à distância com advogado Bruno Tumolli

Nesta quinta-feira, 18, a apresentadora carioca Ana Clara Lima (26) usou suas redes sociais para mostrar como tem se esforçado para que o relacionamento à distância que vive com o advogado Bruno Tumolli dê certo. Isso porque a ex-BBB mora na cidade do Rio de Janeiro, enquanto o jurista graduado em Direito Processual Civil mora em São Paulo.

Então, os pombinhos precisam se dividir em viagens para poder estarem presentes nas vidas um do outro. A apresentadora aproveitou o momento de aconchego com o namorado para compartilhar um clique juntos e escreveu: “Ponte aérea de toda semana”.

Ana Clara e namorado - Créditos: Reprodução / Instagram



Reação inusitada de Ana Clara ao perder buquê no casamento de Camilla de Luca viraliza: ‘Desgraçado’

No último sábado, 13, durante o casamento da influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21 Camilla de Lucas (28) e do produtor e músico Mateus Ricardo, mais conhecido como Blecaute, a apresentadora Ana Clara Lima roubou a cena após ficar completamente irada por perder a chance de agarrar o buquê da noiva. Em um vídeo, a ex-BBB joga o arranjo de flores para os convidados, rendendo uma cena icônica da apresentadora extremamente irritada com o fato de ter perdido a disputa para um amigo de Camilla. “Filho da put*... Desgraçado... Nojento…”, disse a ruiva, deixando nítida a decepção, enquanto tocava Run the World (Girls), da Rihanna.

