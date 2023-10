Ana Clara abre o jogo sobre exposição: 'Lido da maneira mais distante possível'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ana Clara ainda comentou sobre a estreia de seu novo programa na GNT nesta segunda, 2

Conhecida por comandar programas e entrevistas durante o BBB, a apresentadora Ana Clara Lima (26) encara um novo desafio com Panelaço Ao Vivo, que estreia nesta segunda, 2, no GNT. Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista falou sobre o trabalho e ainda abriu o jogo sobre como lida com a exposição desde que participou da 18ª edição do reality Global.

"Eu lido da maneira mais distante possível. Minha vida pessoal é minha vida pessoal, ela não tem que se envolver com meu trabalho", afirma Ana Clara . "Eu adoro fazer televisão, gravação, tudo relacionado a isso. Mas minha vida pessoal e minhas vontades, meus amigos, minha família, eles estão ali na deles, sabe? Não gosto de misturar as coisas."

Quanto à nova atração, a apresentadora não esconde a animação em se aventurar em um novo formato. O programa se passa na cozinha, onde Ana Clara receberá convidados especiais para falar sobre os mais diversos assuntos e também apreciar boas receitas —com transmissão ao vivo.

"A gente nunca está 100% preparado para fazer nada novo. A verdade é essa. E a televisão ao vivo é sempre uma novidade". Apesar disso, ela diz que as experiências anteriores no comando de atrações ajudam a trazer mais segurança.

A novidade ainda agradou bastante os fãs da apresentadora, que acumula mais de 10 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram. "Um fã falou: 'ai, eu nem vejo programas de culinária, mas vou ver'. Então acho que tem um público fiel de sempre, mas também tem um público diferente, que já assiste ao GNT e que talvez não esteja acostumado a me ver nos outros programas e que vai me ver."

Panelaço Ao Vivo estreia nesta segunda-feira, 2, às 19h45. O programa será exibido de segunda à sexta-feira no canal GNT e terá 20 episódios. Nomes como Dani Calabresa, Joaquim Lopes, Tati Machado e Ana Furtado já estão confirmados como convidados da atração que terá duração de 45 minutos.