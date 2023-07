Ana Castela reprova Gustavo Mioto em teste de fidelidade: ‘Passou a mão’

Como assim? Cantora Ana Castela fica chocada após fazer ‘teste de fidelidade’ com o namorado, Gustavo Mioto

Desde que assumiram o namoro, os cantores sertanejos Ana Castela e Gustavo Mioto não se desgrudam mais! Mesmo assim, a morena decidiu colocar a lealdade do namorado à prova e acabou ficando bastante chocada com o resultado. Pelas redes sociais, a ‘boiadeira’ causou ao divulgar o vídeo com o ‘teste de fidelidade’.

No registro, Ana finge ser uma passageira, enquanto Gustavo interpreta o papel de motorista de aplicativo: “Bom dia! Já está certinho aí o lugar para onde a gente vai?”, a cantora iniciou o teste. O sertanejo entrou na brincadeira: “Já, pois a senhora colocou [o destino] no aplicativo”, ele respondeu.

Foi então que a morena começou a acariciar e tentar beijar o cantor. Gustavo não curtiu: “Senhora, por favor!”, ele pediu várias vezes para a “passageira” parar com o toque físico: “Eu não, eu não quero carinho. Eu só quero trabalhar, por favor”, disparou o sertanejo, ainda no clima da brincadeira.

Mas Ana não curtiu nenhum pouco a reação do namorado e reprovou o teste de fidelidade: “Mas você iria deixar a pessoa passar a mão em você assim? Passou, por duas vezes, a mão em você”, ela disparou. Gustavo se justificou: “Ué, você queria que eu desse um mata-leão nela aí atrás?”, a sertaneja confirmou antes de repetir a brincadeira novamente até aprovar o namorado.

Nos comentários, os seguidores deram risada com a cena inusitada: “Nem com gente chata ele consegue ser grosseiro”, disparou um fã. “O Gu não tem um minuto de paz com a Ana Flávia”, brincou outro. “O Gustavo já sabe até as armadilhas dela”, opinou um terceiro. “Não que eu esteja sendo maldoso, mas acho que ele deu mole”, opinou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOIADEIRA ® (@anacastelacantora)

