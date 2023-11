Ana Botafogo revela escolha entre a dança e o teatro: 'Sempre gostei'

Em participação no podcast Ser Artista, Ana Botafogo falou sobre detalhes de sua carreira enquanto bailarina

Apesar de ter experiências no meio da dança e do teatro, Ana Botafogo (66) disse que nunca teve dúvidas quanto à escolha de seguir no balé. Em participação no podcast Ser Artista, ela abriu o coração e falou sobre sua trajetória até se tornar a primeira bailarina do Theatro Municipal.

“A formação de bailarina me fez expressar sem usar as palavras. Ao longo da minha carreira eu percebi que eu gostava mesmo era do balé de interpretação. Sempre gostei de contar uma história começo, meio e fim dançando", declarou, a famosa.

Ainda durante o bate-papo com o apresentador Marcus Montenegro, a bailarina comentou sobre o cenário da dança no Brasil. Ela lamentou que diversos bailarinos estão construindo suas carreiras longe do seu país de origem.

“Hoje em dia somos um celeiro de exportação de bailarinos. Temos os primeiros bailarinos brasileiros espalhados pelo mundo. Mas, é uma tristeza não tê-los aqui. O Brasil precisava conhecer esses bailarinos”, disse ela, que estreou como atriz na novela Páginas da Vida, na TV Globo.

Longe dos palcos, Ana faz questão de lembrar de trabalho junto a crianças, com quem ela costuma passar um pouco do seu conhecimento e apresentar o universo da dança. “Eu sempre levei a dança para as escolas. Ter levado crianças ao teatro municipal também foi muito emocionante. Cada uma admirava e se identificava com algo ali. Hoje, como não danço mais, eu conto histórias para as crianças no teatro.”

O episódio completo do videocast sairá no canal SerArtistaPodcast, no YouTube, nesta quarta-feira, a partir das 20h. Além disso, os interessados também podem encontrar em todas as plataformas digitais.

Ana Botafogo no podcast Ser Artista (Foto: Marcos Oliveira)