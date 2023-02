Amigo de Bolsonaro? Além de Caio Castro, veja famosos que já se encontraram com o ex-presidente

Jair Bolsonaro recebeu convite de Caio Castro para jantar luxuoso nos Estados Unidos

O ator Caio Castro (34) virou destaque na mídia nesta sexta-feira, 03, após vazar a informação que ele promoveu um jantar luxuoso com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (67), nos Estados Unidos. O artista não compartilhou nenhum detalhe em suas redes sociais, levantando questionamentos sobre a amizade entre eles.

A informação sobre o jantar foi revelada através do colunista Leo Dias, do portal Metrópoles. Em sua publicação, o jornalista detalhou que o jantar foi realizado na cidade de Kissimmee, na Flórida, onde Caio está hospedado. Ele ainda contratou e especialmente a chef Camila Barquete, para preparar os deliciosos pratos.

Ainda conforme Leo, o ator e o ex-presidente chegaram a registrar o momento, mas até então nada foi compartilhado publicamente.

Apesar de manter a descrição sobre o evento, Caio Castro não está sozinho quanto a relação de amizade com Jair Bolsonaro. Nos últimos anos, diversos famosos já foram vistos em momentos de intimidade ao lado do antigo chefe de estado brasileiro .

CONFIRA A LISTA DE FAMOSOS QUE SE ENCONTRARAM COM BOLSONARO:

Leonardo

Um dos maiores cantores sertanejos do Brasil, Leonardo fez questão de apoiar Jair Bolsonaro na última eleição. Ele esteve ao lado do ex-presidente durante um evento especial, no qual o político reuniu vários artistas brasileiros que torceram por sua reeleição.

A situação chegou a provocar um racha em sua família e seu filho mais novo, o ator João Guilherme, veio a público lamentar a situação: "Hoje tô triste. Sei bem e a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego".

Neymar

O jogador de futebol nunca negou seu carinho por Bolsonaro. Em 2019 ele se encontrou com o político em um evento no estádio do Mineirão, em Minas Gerais. O momento chegou a ser compartilhado nas redes sociais do então presidente. Eles posaram juntos para fotos e gravaram um vídeo.

Naiara Azevedo

A cantora causou polêmica em meio a pandemia de COVID-19, quando participou de um almoço na companhia do então chefe de estado para discutir questões envolvendo a proibição de eventos de entretenimento . Após viralizar uma foto dela no evento, a artista precisou vir a público e garantiu que não era apoiadora do presidente, que na época causou polêmica com declarações negacionistas.

E a Naiara Azevedo que tava hoje no almoço com Bolsonaro e outros artistas sertanejos? Nunca me enganou essa aí pic.twitter.com/jp9SCAoVeI — Edinho (@emhjr) January 27, 2021

Sula Miranda

A diva dos caminhoneiros e irmã de Gretchen também pôde ser vista em um evento realizado para apoiar o presidente Jair Bolsonaro. No ano passado, a cantora esteve em um almoço especial com investidores do agro e milionários. Ela dividiu a mesa com outros nomes como Zezé di Camargo, Fernando Zor e Gusttavo Lima.

Netinho

O cantor de axé music foi um dos grandes defensores de Jair Bolsonaro nos últimos quatro anos. Ele chegou a se candidatar a deputado na última eleição e também enfrentou polêmicas por apoiar atos golpistas. Netinho já se encontrou diversas vezes com o ex-presidente, com quem já registrou fotos e compartilhou nas redes sociais.

Latino

Em meio a crise no governo durante a pandemia do COVID-19, o cantor visitou o Palácio do Planalto e foi recebido em um encontro ao lado do então ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ele compartilhou o momento em sua rede social e fez elogios ao governo.