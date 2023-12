Alok toma atitude após drone enroscar no cabelo de fã em show: 'Vou pagar'

Generoso! Após acidente com drone durante show, Alok explica o que aconteceu e anuncia medidas para ajudar fã machucada

O DJ Alok passou por um susto durante um show em Jurerê, Florianópolis, na última quinta-feira, 28. É que um dos drones utilizados no espetáculo acabou caindo e enroscando no cabelo de uma fã. Em suas redes sociais, o músico não apenas esclareceu o ocorrido, mas também anunciou medidas para auxiliar a jovem machucada.

Através de um vídeo compartilhado no feed de seu perfil no Instagram, Alok atualizou o estado da fã e contou que o show já tinha terminado quando o acidente aconteceu: “O drone era meu. A menina está bem e não teve que cortar o cabelo. Naquele momento, o show já tinha acabado e as pessoas estavam pedindo mais show”, disse o artista, que confirmou uma 'falha humana' durante o show.

e o drone do show do alok que caiu e enroscou no cabelo da mulher pic.twitter.com/eYySufiCVI — luscas (@luscas) December 31, 2023

Assim que notou o acidente, o DJ contou que entrou em contato com a jovem rapidamente: “Eu não percebi e logo depois, quando eu vi a situação, pedi para o meu time chamar a menina. Ela foi no meu camarim e troquei uma ideia com ela. Foi a primeira vez que rolou isso em um show”, relatou o artista, que pediu desculpas pela queda do drone.

“Eu vi vários comentários muito criativos na internet e tal, e um deles é que o Alok deveria pagar um ano de salão de beleza. O cabelo da menina. Eu gostei dessa ideia, eu vou adotar ela, tá? Então eu vou te pagar um ano aí de salão de beleza pro seu cabelo”, o DJ completou. Além disso, ele também pediu o contato de outra menina que teria se envolvido no acidente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alok (@alok)

Por fim, Alok ainda revelou que um de seus drones já se enroscou no cabelo de sua esposa anteriormente: “Já aconteceu isso com a Romana também e ela não teve que cortar o cabelo”, disse o músico, que é casado com a médica e influenciadora digital Romana Novais. Juntos, eles têm dois filhos, os pequenos Ravi e Raika, que estão com três aninhos.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica contou como tem sido conciliar sua carreira com a maternidade: 'Estou me dividindo para dar conta do meu lado médico e do meu lado mãe! Além disso, também tenho outros compromissos ao longo da semana que a gente também vai dando conta. Mas tudo é planejamento!", disse a esposa de Alok.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Romana Novais (@romananovais)

Romana Novais realiza sonho com inauguração de clínica:

Ainda durante a entrevista à CARAS Brasil, Romana Novais contou história, detalhes e bastidores do projeto, além de falar sobre dividir carreira e criação dos filhos: "Brinco que a Romana é um ecossistema imenso: a Romana médica, mãe, filha, esposa, uma Romana que ama se cuidar, viajar, uma Romana que faz publicidade”, ela brincou.

“Estou me planejando para tentar dar conta de tudo, mas sempre priorizando a Clínica Romana e os meus filhos, que são minhas prioridades", compartilhou Romana, que agora divide seu tempo entre a família com Alok e as necessidades de sua clínica com atendimentos durante quatro dias na semana; saiba todos os detalhes sobre a família do DJ.